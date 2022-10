Nieuwe studie: ‘Werknemers met een burn-out verleden sneller geselecteerd voor ontslag’

Dat er steeds meer mensen met een burn-out thuiszitten, is bekend. Tussen 2018 en 2021 ging het om een toename van 66 procent, zo berekenden de Onafhankelijke Ziekenfondsen onlangs. Kijken we alleen al naar Vlaanderen, dan schat de Sociaal-Economische Raad (SERV) het aantal werknemers met een burn-out op minstens 53.000. Een op de drie onder hen zit al langer dan een jaar thuis.

Hoewel velen de weg naar hun job terugvinden, kunnen ze hun verleden niet zomaar achter zich laten. Wie ooit een burn-out had, maakt jaren later nog steeds een grotere kans om ontslagen te worden bij een herstructurering. Tot die vaststelling komt doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens van het Gentse interdisciplinaire centrum UGent @ Work, waar ook promotor en arbeidseconoom Stijn Baert aan verbonden is.

Sterkens: “In eerder onderzoek stelden we vast dat een burn-out een belemmerende rol speelt bij toekomstige aanwervingen en promotiekansen. Nu blijken werknemers met een burn-outverleden ook sneller te worden geselecteerd voor ontslag.” De impact van een burn-out op de rest van een carrière valt dus niet te onderschatten, stelt de onderzoeker. “Het is een stempel die je moeilijk uitgewist krijgt.”

Hoe ouder, hoe strenger

Andere redenen voor langdurig absenteïsme, zoals een fysieke aandoening of ouderschapsverlof, worden niet afgestraft. Ook de leeftijd van een manager speelt mee: hoe ouder, hoe strenger voor een burn-outverleden.

Voor het onderzoek kregen 197 managers uit de VS een set van 27 fictieve profielen, waarbij ze informatie kregen over onder andere het geslacht, de leeftijd, de prestaties en het absenteïsme. Vervolgens kregen ze de vraag wie ze zouden ontslaan. “We zijn overtuigd dat we de bevindingen kunnen projecteren naar Vlaanderen, omdat hier gelijkaardige mechanismen speelden in vergelijkbare studies”, klinkt het. Op het terrein herkennen ze alvast het fenomeen.

Lees ook ‘Je bent chronisch net niet aan het instorten’: wat is een ‘burn-on’? Vijf signalen dat uw stressniveau een breekpunt bereikt, en wat u er zelf aan kunt doen

“Erg verbazend zijn de resultaten niet”, zegt Maarten Hermans, wetenschappelijk medewerker aan de VUB en expert bij de christelijke vakbond ACV. “We zien vaak dat werknemers een stempel hebben omwille van hun medische voorgeschiedenis, hoewel die volgens de Belgische en Europese wetgeving geen rol zou mogen spelen.” De bevindingen druisen volgens Hermans in “tegen alle beleidsdoelstellingen rond de re-integratie van langdurig zieken”.

Volgens werkgeversorganisatie Voka creëert de studie een artificiële situatie. “In werkelijkheid blijken mensen die uitvallen met een burn-out vaak personen die in het verleden zeer betrokken waren. Personen die je net wél aan boord wil houden”, zegt adviseur Sonja Teughels. Zij raadt werkgevers aan om “zo transparant mogelijk” te zijn in de ontslagcriteria.

“Zeer jammer”, zo noemt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v) de resultaten. “Werk kan absoluut een deel van het herstel zijn bij mensen met een burn-out.” Hij wil vooral inzetten op preventie door werk meer ‘werkbaar’ te maken.