Nieuwe studie van Vlaamse energie-experts: zo maak je energiefactuur lager én stabieler

Wat is er nodig om opnieuw stabiele prijzen en zekerheid te krijgen over uw elektriciteitsfactuur? Met die vraag gingen vijf experts en onderzoekers van de UGent aan de slag. Resultaat is een reeks opmerkelijke aanbevelingen.

Laat consumenten zélf investeren in hun eigen energiebedrijf, zorg voor de herinvoering van langetermijncontracten door - onder meer - de terugkeer van de verbrekingsvergoeding wanneer een klant vroegtijdig vertrekt, en beloon consumenten die met hun verbruik inspelen op de productie van zonne- en windenergie. Het zijn enkele van de opvallendste voorstellen uit een nieuwe studie van vijf onderzoekers en experts van verschillende faculteiten van de Universiteit Gent. Het gaat om energie-expert Joannes Laveyne (36), doctoraatsstudent Aislinn D’hulster (27), postdoctoraal onderzoeker Sam Hamels (32), professor energie- en milieu-economie Marten Ovaere (34) en professor economie Koen Schoors (54).

Door de energiecrisis ligt de elektriciteitsmarkt onder vuur. Zo overweegt de Europese Commissie op dit moment een hervorming van het systeem van de zogenaamde ‘marginale prijszetting’. Daarbij wordt de stroomprijs bepaald door die van de laatste centrale die nodig is, in de praktijk vaak (duur) aardgas. Iets wat de Vlaamse experts niet overboord willen gooien. “De markt heeft wel degelijk gewerkt”, stelt energie-expert Joannes Laveyne. “Dat tonen de dalende prijzen op dit moment ook aan. Op het moment dat er een dreigend tekort was - en er dus minder verbruikt moest worden - waren de prijzen hoog. Op dit moment gebeurt het omgekeerde. Met dank aan het marktsignaal.”

Toch zijn er verbeteringen nodig, vindt de groep onderzoekers. Wij halen er drie opmerkelijke uit.

Laat burgers investeren in eigen energiebedrijf

De onderzoekers willen consumenten aanmoedigen zélf te investeren in grootschalige stroomproductie. “Zo word je onderdeel van je eigen energiebedrijf”, klinkt het. Iets wat vandaag al kan bij coöperatieve organisaties die zélf investeren in wind- en zonne-energie, maar vooralsnog op kleine schaal gebeurt. “Het moet eenvoudiger en grootser”, zegt Laveyne, die benadrukt dat het voor consumenten zélf interessant is. “Als aandeelhouder van je eigen energiebedrijf bepaal je voor een groot deel zelf de prijs die je betaalt voor je energie. Als zo’n coöperatieve voldoende productie in handen heeft, kan je los komen van de grillen van de markt.”

Bovendien zien de onderzoekers het als een manier om de energiesector in eigen, Belgische handen te nemen. “De meeste en grootste energieproducten en -leveranciers zijn in buitenlandse handen. Waardoor ook de winsten naar het buitenland vloeien. Het is voor kleine coöperatieven erg moeilijk om tegen de grote spelers op te boksen. Vergunningsaanvragen duren lang en een windmolenpark bijvoorbeeld is een erg grote investering. Hier meer op inzetten maakt ons energie-onafhankelijker en houdt de energiewinsten tenminste in eigen land.”

Beloon gezinnen die hun verbruik afstemmen op wind en zon

De onderzoekers wijzen er in hun studie op dat de toename van hernieuwbare energie steeds vaker voor momenten zorgt waarop stroom erg goedkoop is of zelfs een negatieve prijs heeft. Op die moment worden grote afnemers betaald om elektriciteit te verbruiken. “Het moet mogelijk zijn om daar ook als gewone burger van te profiteren”, zegt Aislinn D’hulster, doctoraatsstudent aan de vakgroep economie.

Nochtans bestaan daarvoor zogenaamde dynamische tarieven. Daarbij varieert de prijs die je betaalt van uur tot uur, naargelang van de beschikbaarheid van stroom. Zo is de prijs laag wanneer het aanbod groot is - bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt en de wind waait - of de vraag laag is - vaak ’s namiddags of ’s nachts. Maar het aanbod van die dynamische tarieven is op dit moment erg beperkt. “Terwijl het grote voordelen heeft”, klink het. “Want het systeem beloont gezinnen financieel die hun verbruik afstemmen op momenten dat er een groot aanbod is. En het moedigt investeringen in hernieuwbare energie aan.”

Beeld Tim Dirven

Al schrikt het systeem ook veel consumenten af, erkennen de onderzoekers. Net omwille van de technische kennis die vandaag nodig is om toestellen, verbruik en tarief op elkaar af te stemmen. “Het moet zo eenvoudig zijn als een app installeren op je smartphone. En dat kan ook. De overheid moet bepaalde vereisten opleggen die het aanbod transparanter maken en fabrikanten van huishoudtoestellen verplichten het makkelijk te maken voor iedereen.”

Zorg voor vaste langetermijncontracten, met herinvoering van de verbrekingsvergoeding

Een groot probleem dat de energiecrisis heeft aangetoond is het gebrek aan prijsstabiliteit op lange termijn, stipt de studie aan. Zo bieden amper nog leveranciers vaste tarieven aan, laat staan dat ze dat over een lange termijn doen. “Nochtans zouden veel gezinnen geïnteresseerd zijn in contracten van drie, vier of zelfs vijf jaar met een vaste prijs”, zegt Laveyne. En dat zou ook een goede zaak zijn, eens de gedaalde prijzen zich weer kunnen vertalen in lage contractprijzen. “Want zo’n langetermijncontract zorgt voor zekerheid. Zowel bij de consument - die zeker is van de prijs die hij betaalt - als voor de leverancier - die gegarandeerd is van zijn afzet. Bovendien zullen langetermijncontracten voor stroom ook tot langetermijncontracten op de gasmarkt leiden, wat ook daar voor stabiliteit zorgt.”

“Via slimme beleidsinstrumenten kan de overheid deze langetermijnmarkt weer stimuleren”, aldus de experts van de UGent. “Maar dan moeten we ook de verbrekingsvergoeding opnieuw durven invoeren”, stelt Aislinn D’hulster. “Dat zal nodig zijn om opnieuw langetermijncontracten met vaste tarieven op de markt te krijgen. Want nu ligt het financiële risico daarvan volledig bij de leverancier.”

Volgens de onderzoekers staan dergelijke langetermijncontracten de uitrol van dynamische tarieven overigens niet in de weg. “We gaan naar een systeem waar je kan kiezen voor stabiliteit op lange termijn, met de mogelijkheid om zoveel mogelijk de vruchten te plukken van de variabele prijzen. Concreet kan een deel van je tarief vastliggen en een ander deel variëren op dynamisch vlak.”