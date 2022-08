Nieuwe studie nuanceert cliché: hoogopgeleide mannen leven langer dan laagopgeleide vrouwen

Om tot hun bevinding te komen, brachten de wetenschappers gegevens van de laatste 200 jaar samen. De data kwamen uit 199 landen. Voor de studie, die gepubliceerd is in het prestigieuze British Medical Journal, keken de onderzoekers naar de levensloop van mannen en vrouwen.

Ook al hebben mannen door de band genomen nog steeds een lagere levensverwachting, toch is het hele verhaal daarmee nog niet verteld. In de studie concluderen de wetenschappers dat mannen een zeer goede kans maken om langer te leven dan vrouwen als ze getrouwd zijn of een diploma op zak hebben. “Mannen met een universiteitsdiploma leven doorgaans langer dan single vrouwen die de middelbare school niet hebben afgemaakt”, schrijven de auteurs.

In ontwikkelde landen was het zo dat de statistische waarschijnlijkheid dat mannen langer leefden dan vrouwen daalde tot de jaren 70, dan volgde een opwaartse knik in de curve. Vooral verschillen in het gedrag speelden een rol om dat te verklaren. Zo waren rokers doorgaans eerder mannen dan vrouwen. Als we enkel naar de cijfers kijken, dan geven die soms een vertekend beeld, concluderen de wetenschappers.

“Hoewel de levensverwachting van mannen doorgaans lager is dan die van vrouwen en de dodentol op elke leeftijd bij mannen hoger ligt, hebben mannen nog steeds een substantiële kans om langer te leven dan vrouwen.”

Met hun onderzoek voegen de wetenschappers dus een belangrijke nuance toe aan het clichébeeld. Ja, in veel gevallen leggen mannen nog eerder het loodje, maar sommige segmenten van de mannelijke bevolking zijn net wel geneigd om ouder te worden dan sommige vrouwen.