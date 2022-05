Nieuwe studentenvoorzitter (VVS) ziet geen graten in gastcollege van Grieken: ‘Persoonlijk geen probleem mee’

De VVS zat een jaar zonder voorzitter. Hoe komt dat? Is de studentenparticipatie dood in Vlaanderen?

“Dat denk ik niet. Als je kijkt hoe we tijdens corona heel wat input hebben gegeven voor het beleid achter de schermen, zoals voor het afschaffen van mondmaskers in de aula’s.

“Er was gewoon geen geschikte kandidaat vorig jaar. Vergeet ook niet dat zo’n functie op Vlaams niveau wel wat tijd en engagement vraagt. We komen ook uit een coronaperiode waarin elke vereniging het moeilijk heeft gehad om mensen te vinden en gemotiveerd te houden.”

Wat is jouw voornaamste doelstelling als Vlaamse Vereniging van Studenten?

“Zorgen dat studenten centraal blijven staan in het hoger onderwijs. Er wordt meer en meer verwacht van universiteiten en hogescholen. Dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat de focus op studenten blijft liggen, bijvoorbeeld doordat er niet bespaard wordt op studentenvoorzieningen.

“Ook is het nu eenmaal zo dat er steeds meer mensen het moeilijk hebben om rond te komen. Ja, ons onderwijs is zeer democratisch en breed toegankelijk, en dat is maar goed ook. Maar dat kost geld. Bij besparingsrondes wordt de vraag wel eens gesteld of het nodig is dat universiteiten en hogescholen zich bezighouden met het voorzien van gezonde maaltijden of het verzorgen van psychosociale steun. Inbinden op de kwaliteit of ondersteuning van ons onderwijs is never the way to go.”

Jullie zijn geen fan van de maatregel die op tafel ligt om tegen te gaan dat studenten lang over hun studies doen: wie niet slaagt voor alle vakken van de eerste bachelor in de eerste twee jaar, zou moeten stoppen met zijn richting. Begrijpen jullie dat de regering überhaupt maatregelen neemt?

“Natuurlijk moet de studie-efficiëntie omhoog, maar we verschillen van mening over hoe dat moet gebeuren. Wij vragen daar vooral preventie. Eerst en vooral moeten studenten goed georiënteerd worden en dus kiezen voor de juiste richting. Dat begint al in het secundair onderwijs: eigenlijk moet je in het vijfde middelbaar al beginnen kijken wat een leerling wil studeren. Zonder te vergeten dat een student de optelsom is van én kennis én talent én doorzettingsvermogen.

“Maar we staan inderdaad niet achter de harde knip die nu in het decreet zit. Studenten verdienen meerdere kansen. Het zou toch jammer zijn dat sommige studenten een bepaalde richting niet meer kunnen doen omdat het niet meteen lukt? Wij hameren op het belang van voldoende ondersteuning en preventie voor studenten.”

Begin dit semester bleek dat studenten wegbleven uit de aula’s. Is dat zo gebleven?

“Volgens wat ik opvang wel. Anderzijds hoor ik van professoren wel dat de studenten die komen, meer gemotiveerd in de lessen zit. Het zorgt er ook voor dat sommige studenten zich beter kunnen organiseren, zoals de student-ondernemer of iemand die het thuis niet breed heeft: die kan dankzij lesopnames eens overdag gaan werken om ‘s avonds lessen in het halen. Het is dus niet enkel kommer en kwel.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken mocht deze week voor het eerst een gastcollege geven aan de KU Leuven. Daar is veel ophef over. Hoe kijkt de VVS daarnaar?

“Namens VVS ga ik mij daar niet over uitspreken. Maar persoonlijk heb ik daar geen probleem mee. Vergeet niet dat zo’n gastcollege voldoende gekaderd wordt door een professor en studenten wellicht aangemoedigd worden om kritische vragen te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat een universiteit een thuishaven is voor wie vrij wil denken en vrij wil spreken. In een democratie is debat broodnodig. Je overtuigt elkaar met argumenten en inhoud. Je kan het een universiteit moeilijk kwalijk nemen dat ze het debat faciliteert.”