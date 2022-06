Nieuwe start voor proces Reuzegom: familie Sanda Dia ongerust over mogelijk verder uitstel

In april ging het correctionele proces tegen leden van de Leuvens-Antwerpse studentenclub Reuzegom van start in Hasselt met de verhoren van de achttien verdachten. Het parket wil hen vervolgen voor onopzettelijke doding, het toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim.

Sanda Dia (20) was een van de drie schachten op de jaarlijkse Reuzegom-­doop. Die ontgroening begon op maandagavond 3 december 2018 in Leuven met een reeks vernederingen. Ook werden de schachten verplicht om een grote hoeveelheid alcohol te drinken, waarna ze werden opgesloten zonder water of verluchting. Op woensdag 5 december kregen de drie in een put op een afgelegen plek in Vorselaar het equivalent van 4 liter zeewater binnen in de vorm van vissaus en “papjes”.

De meeste Reuzegommers gaven bij de start van het proces aan dat ze het liefst een snel proces willen, zodat ze daarna verder kunnen met hun leven.

De voorzitter van de rechtbank in Hasselt oordeelde op 25 april dat zij op grond van de aanklacht enkel kon oordelen over wat er was gebeurd in Vorselaar, en dus niet in Leuven, en dat de aanklacht diende geherformuleerd te worden tot “het toebrengen van slagen en verwondingen”.

Volgens de advocaten van de familie Dia kan de rechter niet meer terugkomen op de stellingname omdat ze het in die exacte woorden liet noteren op het zittingsblad. De familie tekende beroep aan: “Indien de rechtbank haar uitspraak beperkt tot de allerlaatste uren van onze zoon, zullen wij nooit de volledige waarheid kennen over de waanzin die hij gedurende drie dagen heeft moeten ondergaan.”

Voor het hof van beroep in Antwerpen komen de procespartijen donderdag samen voor het uitwisselen van conclusietermijnen en het vastleggen van een agenda voor het verdere proces. “In principe kan zoiets op vijf minuten”, zegt David Dendoncker, advocaat van de moeder van Sanda Dia. “Volgens wat wij horen is de teneur bij sommige advocaten van de verdachten vandaag dat zij iets minder happig zijn op een snel proces dan ze dat waren in Hasselt.”

‘Geen bijzondere plannen’

Joris Van Cauter, de advocaat van een van de verdachten die eerder de procedure deed vertragen met een wrakingsverzoek, zegt “geen bijzondere plannen te hebben”. Hij verwacht in eerste instantie een debat over de ontvankelijkheid van het hoger beroep. “Het hof kan dan oordelen of het de zaak aanneemt, waarna het debat ten gronde gevoerd kan worden.”

Een mogelijk discussiepunt kan de bevoegdheid zijn van het Antwerpse hof van beroep. Tijdens het vooronderzoek onttrok het Hof van Cassatie de zaak eerder al aan het parket in Turnhout, omdat de moeder van een van de achttien een Antwerpse magistrate is en net als de Turnhoutse onderzoeksrechter werd benoemd door de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen.

Sven Mary, de advocaat van de vader van Sanda Dia, ziet geen gronden voor een eventueel verder uitstel: “Alles wat er over deze zaak te zeggen viel, is in Hasselt al gezegd.”