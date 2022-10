Nieuwe stap hersenonderzoek: wetenschappers stoppen hersencellen mens in een rat

Niet dat de ratten daardoor direct menselijke gedachten of gewaarwordingen hebben, verzekert onderzoeksleider Sergiu Paşca, via een beeldverbinding vanuit de Stanford University. “In een hele batterij tests zagen we bij de ratten geen enkel ongewoon gedrag. De menselijke cellen worden gewoon deel van de hersencircuits van de rat. Als extra transistors in een computer.”

Maar menselijke cellen zijn het echt. Zo zijn ze groter, met langere tentakels, en gedragen ze zich anders dan de hersencellen van de rat zelf. Noodzakelijk om menselijke geestesziektes te begrijpen zoals autisme, waarbij de communicatie tussen cellen is verstoord, legt Paşca uit. “In een kweekschaaltje lukt dat niet. En het menselijk brein zelf is niet toegankelijk voor onderzoek.”

“Het ziet er prachtig en zeer overtuigend uit, hoe dit weefsel verder uitrijpt en volwassen wordt”, zegt stamcelonderzoeker Hans Clevers (UMC Utrecht, Roche), na lezing van het onderzoek. “Maar toch zie ik persoonlijk wel een ethische barrière. Hoe moeten we dit zien? Ontstaat daar straks iets van bewustzijn, of andere mensachtige eigenschappen?”

Klompjes hersenweefsel

Zo’n zeven jaar werkte Paşca aan de ratten. De groep selecteerde drie autistische patiënten met het zeer zeldzame erfelijke autisme het Timothy-syndroom, nam uit hun bloed nog ongespecialiseerde ‘stamcellen’, en kweekte daar kleine klompjes hersenweefsel uit. Die zogeheten ‘organoïden’ transplanteerde men vervolgens in de hersens van speciale babyratten zonder immuunsysteem.

Daar groeiden de organoïden uit tot stukjes weefsel van tot wel een derde van een rattenhersenhelft groot, ongeveer het formaat van een kleine erwt, schrijft de groep in vakblad Nature. “We ontdekten dat als je de snorharen van de rat stimuleert, de menselijke neuronen erop reageren”, zegt Paşca. “Dat geeft aan dat het weefsel is geïntegreerd.”

In een ander, wonderlijk experiment trainde men de ratten zelfs om water te gaan drinken als de onderzoekers het menselijk deel van hun brein kietelden met licht. “Je ziet hier heel serieuze structuren ontstaan”, zegt Clevers. “Ze leggen spectaculaire verbindingen met andere onderdelen.”

Ethisch ongemakkelijk

Futuristische toepassingen ziet Paşca al voor zich. Zo zou men de ratten kunnen gebruiken voor het testen van hersenmedicijnen. Of twéé organoïden bij de diertjes inbouwen, een van een gezond en een van een ziek mens, om ze met elkaar te vergelijken.

“Technisch helemaal geweldig, zeer knap en vooruitstrevend”, reageert desgevraagd ook psychiater Lot de Witte (Radboud UMC, Nijmegen), die zelf werkt met hersenorganoïden. “Dat we neuronale cellen konden kweken uit stamcellen was al zo’n vooruitgang. Toen kwamen de organoïden. En nu dit.”

Pril is de ontwikkeling nog wel, waarschuwt ze. “Is wat hier in die rat gebeurt, ook echt wat zich afspeelt tijdens deze ziekte bij een mens? En wat voor informatie kun je eruit halen? Dat moeten we echt nog beter gaan snappen.”

De rat met de mensenhersens sluit aan in een groeiende rij van beladen experimenten. Zo worstelen ontwikkelingsbiologen met uit losse cellen geknede kweekembryo’s, die zich spontaan gedragen als een gewoon embryo. Ingewikkeld zijn ook ‘mens-varkenchimaeren’, waarbij men probeert om menselijke organen te kweken in het lichaam van een varken.