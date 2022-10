Nieuwe spierblessure voor Lukaku: komt WK nu echt in gevaar?

Drie weken voor de start van het WK gaan de alarmbellen nog maar eens af bij de Rode Duivels. Romelu Lukaku liep gisterenochtend op training een nieuwe spierblessure op aan de linkerdij. Pas volgende week wordt zijn toestand opnieuw geëvalueerd, zo meldt Inter.

Dat betekent dat Lukaku deze week sowieso de wedstrijden tegen Bayern München en Juventus mist. Nadien resten Inter nog slechts twee competitiematchen voor het WK, wat betekent dat Lukaku - als hij Qatar haalt - sowieso met weinig of geen ritme aan het toernooi begint. Lukaku’s laatste minuten voor de Rode Duivels dateren overigens al van begin juni, toen hij na een klein halfuur uitviel tegen Nederland.

Beeld Photo News

Onlangs zei bondsdokter Kristof Sas al dat het voor Lukaku een race tegen de klok zou worden om hem op hoog niveau in Qatar te krijgen. “Ritme is voor elke speler belangrijk, al wordt het minder belangrijk naarmate je meer ervaring hebt. Nu is er natuurlijk een groot verschil met de ‘normale’ timing van een groot toernooi. Normaal gezien zit er altijd een groot gat tussen het einde van de competitie en de start van het WK of EK.”

“Nu is dat niet het geval, en dat heeft twee gevolgen. Enerzijds hebben spelers die vlak voor de start van het toernooi geblesseerd raken, veel minder kans om fit te raken. Anderzijds beginnen de spelers die minder ritme hebben met een achterstand aan het toernooi, want normaal begint iedereen eraan in hetzelfde ritme.”

Vorige week keerde Lukaku nog maar net terug na een blessure die hem twee maanden aan de kant had gehouden. De Rode Duivel scoorde toen in zijn eerste invalbeurt al na vier minuten tegen Viktoria Plzen. Afgelopen zaterdag kreeg Lukaku twintig minuten tegen Sampdoria.