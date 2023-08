Nieuwe slangensoort vernoemd naar ‘Indiana Jones’-acteur Harrison Ford

“Die wetenschappers blijven beestjes naar me vernoemen, maar het zijn altijd degene die kinderen bang maken”, grapt de acteur in The Hollywood Reporter. “Ik snap het niet. Ik breng mijn vrije tijd door met borduren en ik zing slaapliedjes voor mijn basilicumplanten zodat ze niet bang zijn in het donker.”

De slang is licht-geelbruin met zwarte vlekken, een zwarte buik en een verticale streep over zijn koperkleurige oog. De ontdekking is een samenwerking tussen onderzoekers uit Peru en de Verenigde Staten en die bracht in mei 2022 slechts één mannetjesslang aan het licht, toen deze aan het zonnebaden was in een moeras in Otishi National Park in Peru. Opmerkelijk: Indy gaat aan het begin van de Indiana Jones-film Raiders of the Lost Ark naar de Chachapoyatempel in Peru.

Een exemplaar van de slangensoort Tachymenoides harrisonfordi. Beeld Edgar Lehr

In tegenstelling tot Indiana Jones is Harrison Ford wel een grote fan van slangen. “Ik hou echt van slangen! Toen ik jong was, was ik een begeleider op een natuurkamp bij de padvinders en een van onze projecten was het verzamelen van slangen en het creëren van een leefomgeving voor ze, dus ik ben heel bekend met slangen en vind het fantastische wezens.”

De slang is niet het enige dier dat de naam Harrison Ford draagt. Ook de naam van een mier werd geïnspireerd op de acteur: Pheidole harrisonfordi. Ook de spinnensoort Calponia harrisonfordi draagt een verwijzing naar hem.