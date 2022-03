Nieuwe satellietbeelden tonen hoe Russisch konvooi zich steeds meer verspreidt rond Kiev: bekijk hier de posities op kaart

(klik op de pijl rechtsonder om de afbeelding te vergroten - klik op deze link als u de afbeelding niet ziet)

De satellietbeelden zijn gisteren om 11.37 uur Oekraïense tijd genomen toen de hemel boven de gebieden helder was. Op de beelden is te zien dat verschillende voertuigen van het konvooi nieuwe posities hebben ingenomen in de bossen nabij Loebyanka, op zowat 32 kilometer van het centrum van Kiev. Daarbij zouden ook met Howitzers bewapende artillerie-eenheden zijn.

Net onder Loebyanka, ten noorden van de Antonov-luchtmachtbasis in Hostomel, zijn dan weer Russische militaire voertuigen en pantserwagens te zien op wegen en zelfs oprijlanen van huizen in residentiële gebieden in Ozera, op ongeveer 27 kilometer van Kiev.

Meer naar het noordoosten, in een veld bij Berestjanka, staan tankwagens opgesteld en trucks met wat volgens Maxar lanceerinstallaties zijn.

Volgens het Pentagon en het Britse ministerie van Defensie probeert Rusland duidelijk om niet enkel Kiev, maar ook andere steden als Charkiv, Tsjernihiv en Marioepol, langs verschillende kanten te omsingelen. Volgens de Verenigde Staten zijn de Russische troepen de afgelopen 24 uur 5 kilometer opgeschoten richting Kiev. Ze hebben echter nog een lange weg te gaan, klinkt het ook. Op verschillende plaatsen bevindt het Russische leger zich nog op 15 kilometer van het centrum van de stad.

Zo kwam gisteren een Russische colonne tanks in Brovary, 15 kilometer ten noordoosten van het centrum van Kiev, zwaar onder Oekraïens artillerievuur te liggen. De colonne werd verplicht zich terug te trekken, bleek uit dronebeelden van de aanval.

‘Sterk verdedigd’

Bovendien is Kiev groot en wordt de stad sterk verdedigd, zegt het Pentagon nog. “De Oekraïners steken veel energie in de bescherming van hun hoofdstad.” Het is daarom moeilijk te zeggen hoe lang het nog duurt vooraleer de Russen Kiev eventueel kunnen binnendringen. Ook om voorsteden van Kiev als Irpin en Borodyanka werd de voorbije dagen en weken zwaar gevochten.

Maxar merkte begin februari het Russische konvooi ten noordwesten van de stad op, toen het nog maar 5 kilometer lang was. Het konvooi rukte op vanuit Wit-Rusland naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. In een mum van tijd werd het konvooi zo’n 64 kilometer lang en begin maart kwam het tot stilstand.

Door de zware bewolking bleef het een tijd lang onduidelijk welke vorderingen het konvooi had gemaakt. Ten zuidoosten van Ivankiv, waar het einde van het konvooi oorspronkelijk was, zijn nog steeds vrachtwagens en ander materiaal te zien op de beelden.

Op de beelden is te zien dat verschillende voertuigen van het konvooi nieuwe posities hebben ingenomen in de bossen nabij Loebjanka. Beeld AP