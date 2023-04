Nieuwe regels van Michelin kosten Sergio Herman zijn sterren: ʻOok het Hof Van Cleve zal in principe volgend jaar zijn sterren verliezenʼ

Pure C, het restaurant van Sergio Herman, verliest zijn twee Michelin-sterren en dat heeft niets te maken met de kwaliteit van het eten. Een nieuwe regeling van Michelin bepaalt dat zaken zich opnieuw moeten bewijzen als er een andere chef komt. ‘Ook het Hof van Cleve zal zijn sterren tijdelijk verliezen.’

“Waar het eb is, komt altijd weer vloed.” Met een toepasselijke verwijzing naar de zee reageert Sergio Herman op het nieuws dat zijn visrestaurant Pure C in Cadzand-Bad in de recentste Nederlandse Michelin-gids geen sterren meer krijgt. Met een recente score van 18 op 20 door Gault&Millau en erkenning voor Syrco Bakker als Chef van het Jaar 2022 komt de tegenslag behoorlijk onverwacht. Kort na de bekendmaking van de gids laat Michelin echter weten dat de aangepaste quotering geen gevolg is van een dalende kwaliteit.

In december liet Syrco Bakker, die al sinds de opening in 2011 chef van de zaak is, weten dat hij het restaurant eind deze week zal verlaten. Michelin wil opvolger Jeffrey Laarberg, die tot voor kort in een andere sterrenzaak van Herman werkte, eerst de kans geven om zich te bewijzen alvorens volgend jaar eventuele nieuwe sterren toe te kennen. “Als een toonaangevende chef uit een sterrenrestaurant vertrekt, halen we sinds kort ook de sterren weg. Dat is een regel die we recent invoerden”, zegt hoofdinspecteur bij Michelin Werner Loens.

Nieuw beleid

Het hertekende beleid van de gids leidt tot verdeeldheid binnen de culinaire wereld. Michelin wil een goed beeld schetsen van wat mensen in bepaalde restaurants kunnen verwachten en op het hoogste niveau is de chef daarbij wel degelijk een doorslaggevende factor. “Het is een zeer rationele benadering van de werkelijkheid”, zegt culinair journalist Willem Asaert. “In Pure C roerde Bakker meer dan een decennium in de potten. Het is logisch dat Michelin wil nagaan of zijn opvolger dezelfde kwaliteit biedt en dan is een adempauze in het belang van alle partijen.” Een bestaande kwalificatie overnemen kan daarbij voor extra druk op de schouders van een nieuwe chef zorgen.

Aan de andere kant neemt Michelin met de nieuwe regels een grote bocht tegenover het verleden. Vroeger was de logica immers dat de sterren aan een zaak toebehoren en niet aan de chef. De kwaliteit van de producten, de bediening en de atmosfeer in het restaurant lijken in het veranderde beleid plots ondergeschikt te zijn aan wie de gerechten effectief op tafel tovert. Bovendien is het minder makkelijk om een rechtlijnig oordeel over de sterren te vellen dan de theorie doet uitschijnen.

Eind dit jaar laat Peter Goossens zijn driesterrenzaak Hof van Cleve over aan zijn keukenchef Floris Van Der Veken. Laatstgenoemde is al jaren een van de drijvende krachten in het restaurant en drukt vandaag al sterk zijn stempel op de culinaire identiteit. Moet hij dan straks volledig van nul beginnen? “We hebben nog niet bepaald wat er met het Hof van Cleve zal gebeuren omdat Floris inderdaad al lang in de zaak werkt. Maar in principe zal ook het Hof Van Cleve zijn sterren in januari 2024 verliezen”, zegt Loens van Michelin. De quotering wordt dan online geschrapt en pas bij de voorstelling van de nieuwe gids in de lente wordt er een evaluatie bekendgemaakt. Wat er gebeurt als Goossens na zijn officiële vertrek de overgang nog enkele maanden begeleidt, is evenmin duidelijk.

Twee maten

De logica is zo al een stuk minder helder en foodblogger Flip Dejaeghere vindt zelfs dat Michelin met twee maten meet. “De chef-kok van het Nederlandse driesterrenrestaurant Inter Scaldes heeft zijn zaak ook verkocht, in het najaar komt er een nieuwe chef. Waarom mag die zaak haar sterren van Michelin dan wel houden en Pure C niet? Het is ridicuul.” Hij wijst er ook op dat in landen als Zwitserland eigenaars van meerdere succesvolle restaurantketens wel vaker chefs doorschuiven zonder dat het invloed heeft op hun quotering.

De gebrekkige communicatie over de nieuwe regels komt voor Herman ook ongelegen omdat hij de voorbije maanden al meermaals negatieve aandacht kreeg. Na kritische recensies over zijn nieuwe restaurant Blueness in Antwerpen en het vertrek van verschillende chefs uit zijn zaken deed het nieuws over Pure C uitschijnen dat zijn ster verder taande. De waarheid is genuanceerder, want zowel Dejaeghere als Asaert bevestigt dat Pure C binnen de sector nog steeds lof krijgt. Asaert gelooft daarbij dat Herman een merk heeft uitgebouwd dat sterk genoeg is om de negatieve aandacht zonder kleerscheuren door te komen. Zijn merk is daarbij in België en Nederland misschien nog krachtiger dan dat van Michelin. “Ik denk alleszins niet dat het een negatieve impact op het zakencijfer zal hebben.”

Voor een ondernemer als Herman, die de voorbije jaren een imperium met een tiental zaken in België, Nederland en Singapore uitbouwde, zal het (tijdelijke) verlies van Michelin-sterren misschien weinig impact hebben. Hij heeft voldoende toegang tot de media om zijn perspectief op de zaak toe te lichten. Niet iedereen heeft dat geluk. Een eigenaar van een kleinere zaak die door de nieuwe regels een ster verliest, kan straks heel wat inkomsten mislopen. “Niet alle restaurants zijn tegen zo’n tegenslag gewapend, voor hen kan het een zware klap zijn”, aldus Asaert.