Nieuwe regels in basisonderwijs: klas voortaan in quarantaine vanaf vier besmettingen

De ministers van Onderwijs en Volksgezondheid van ons land kwamen vanmorgen samen om zich te buigen over heropening van de scholen na de kerstvakantie, volgende week maandag dus. Eerder was al duidelijk dat scholen normaal zouden kunnen opstarten, met les in de klas.

Wel was er nog discussie over de maatregelen wanneer besmettingen opduiken. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil dat er zo veel mogelijk les gegeven kan worden, en stuurde dus aan op soepelere regels.

Lees ook Dit betekenen de nieuwe test- en quarantaineregels voor u

Bronnen binnen de Vlaamse regering bevestigen dat klassen in het basisonderwijs niet langer in quarantaine zullen moeten als twee leerlingen positief testen: dat zal pas bij vier besmettingen het geval zijn. De hele klas moet dan vijf dagen in quarantaine.

Het akkoord moet wel nog gefinaliseerd worden. Dat zal wellicht later vandaag gebeuren. “De communicatie moet nog op punt gesteld worden”, klinkt het binnen de Vlaamse regering. De scholen zijn politiek immers hypergevoelige materie.

In het secundair onderwijs zullen de quarantaineregels gelden die ook in de rest van de samenleving van kracht zijn, en gisteren flink versoepeld werden. Hoogrisicocontacten zonder symptomen moeten enkel nog in quarantaine als ze al enige tijd geleden gevaccineerd zijn.