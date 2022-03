Nieuwe regels e-steps: vanaf 16 jaar en niet meer op de stoep

E-steps zijn superpopulair, vooral bij jongeren. Steeds vaker zie je ze in de stad: zigzaggend tussen de voetgangers, vaak met z'n tweeën op de step en, nog vaker, achteloos achtergelaten op de stoep. E-steps hebben het verkeer in onze steden overgenomen, met alle gevolgen van dien. Want wie valt, houdt er vaak ernstige letsels aan over. Vorig jaar waren er 442 ongevallen met elektrische steps op de Vlaamse wegen, drie daarvan met dodelijke afloop.

Onze wetgeving hinkt achterop. Zo staat er vandaag geen minimumleeftijd op e-steps, terwijl je voor een bromfiets die aan dezelfde snelheid rijdt, wel 16 moet zijn. Voor diezelfde bromfiets moet je steeds een helm dragen, mag je niet op de stoep parkeren en je mag er met z'n tweeën op. Voor e-steps golden andere regels, of waren er geen regels.

Daarom hebben de federale en de Vlaamse regering nu een verkeersreglement uitgeschreven. “Het is belangrijk dat er een minimumleeftijd komt van 16 jaar”, legt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) uit. “We hebben steps gelijk gesteld met alle gemotoriseerde voertuigen, denk maar aan de lichte bromfietsen. Pas vanaf 16 jaar heeft iemand voldoende kennis van verkeersregels. Het is te gevaarlijk om kinderen tussen het gemotoriseerd verkeer te laten rijden op toestellen die 25 kilometer per uur halen en niet zo stabiel zijn.”

Maar daar blijft het niet bij. Naast een minimumleeftijd is het voortaan ook verboden om met de step op het voetpad te rijden. Tot nu mocht dat wel, op voorwaarde dat er stapvoets gereden werd. Maar in de praktijk gebeurde dat niet. “Het voetpad is ingericht voor het verkeer van voetgangers”, zegt Peeters. “Zij moeten zich daar veilig voelen.” Vanaf nu horen e-steps dus enkel thuis op het fietspad. Daarmee volgt België de meeste Europese landen.

Volgens de nieuwe verkeerswetgeving wordt het ook verboden om een passagier mee te nemen op de step en parkeren moet in speciaal voorziene drop-offzones of op het voetpad, als het de doorgang maar niet belemmert.

Wel opvallend: het dragen van een helm wordt niet verplicht. In Frankrijk bijvoorbeeld is dat al langer een verplichting voor e-steppers. “Wij willen zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om zich op duurzame en actieve manier te verplaatsen”, verklaart de minister. “We willen dat niet ontmoedigen door mensen te verplichten een helm te dragen. Niet voor fietsers, maar ook niet voor de steps. Al willen we een helm wel sterk aanbevelen. Het is en blijft nog altijd veiliger.”