Nieuwe politiechef: ‘In deze organisatie heb je mensen die uit frustratie reageren. Het emotionele laat ik opzij liggen’

Voor welke uitdagingen staat u?

“Onze dienst ondersteunt al het politionele werk. Daar liggen een aantal grote uitdagingen. Ik vervul deze functie sinds april 2019 ad interim. We staan niet waar ik zou willen dat de politie staat. We hebben bijvoorbeeld nog te weinig een cultuur van informatiedeling, zowel intern als naar andere veiligheidspartners toe. Het is vooral een uitdaging om de politie kleurrijker te maken. Rekrutering blijft een cijfer dat we moeten halen aan de ene kant, maar aan de andere kant wil ik ook zo divers mogelijk rekruteren.”

U hebt meer ingezet op lokaal rekruteren. Werpt dit zijn vruchten af?

“We hebben een nieuw systeem waarbij de lokale politie meer eigen wervingscampagnes doet. Vroeger gebeurde dat op een gecentraliseerde manier, met alleen nationale campagnes. Ik hoop met de nieuwe aanpak effectief meer jongeren binnen te halen van verschillende origine. Antwerpen kwam al in 2016 bij ons om steun te vragen voor de oprichting van een eigen recruitingdienst, en de stad kon zo meer diversiteit aantrekken. Ze wisten naar welke scholen en welke wijken ze moesten gaan om kandidaten te vinden.

“Mensen in de organisatie diversiteitsgevoelig maken is belangrijk. Zo wil ik onze recruiters gevoelig maken voor westerse bias. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat ze nogal sterk reageren op mensen die sociaal wenselijk antwoorden, maar voor sommige groepen is dat dikwijls een vorm van beleefdheid.”

U bent niet alleen op zoek naar speurders, er is ook een groot tekort aan gespecialiseerde mensen, zoals IT’ers. Hoe trekt u hen aan?

“IT’ers worden door bedrijven weggeplukt wanneer ze nog studeren, dat moeten wij ook gaan doen. Lesgeven over cybercrime bijvoorbeeld, appelleren aan een maatschappelijke bijdrage die ze kunnen leveren. Vroeger wilden mensen een loopbaan bij de politie. Maar je kunt ook mensen aanwerven voor een contract van een aantal jaar. We willen IT’ers vooral aantrekken met een uitdagend takenpakket. Dat ze over vijf jaar kunnen zeggen: de politie is digitaler geworden en ik heb daaraan meegewerkt. Een aantal jaar geleden kende iedereen de politie en kwamen mensen automatisch solliciteren. Dat is nu wel anders.”

Wat staat er qua digitalisering op de agenda?

“Elk operationeel proces moet beter digitaal ondersteund worden. Vroeger werkte je met databanken, nu werken we meer met data die samengebracht worden. Je bepaalt op basis van het profiel van een medewerker tot welke data hij toegang krijgt. De link met privacy is daarbij belangrijk: je moet een motief hebben om bepaalde vragen te stellen aan data. Bij het verwerken van informatie is de vraag hoe je artificial intelligence kunt gebruiken om patronen te herkennen. Of die bevoegdheden uitgebreid worden, is aan de overheid. Dat ligt zeer gevoelig, je mag daar niet enkel techneuten op loslaten. Maar we moeten gelijke tred houden en aantonen wat AI maatschappelijk gezien kan opbrengen.”

U werkte in 1997 mee aan de politiehervorming in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Daar zocht u altijd naar ‘common ground’. Waarom past dit bij u?

“Ik zoek het conflict niet op als manier om zaken te verkrijgen. Ik ga een conflict ook niet uit de weg. Als ik een boze mail krijg, bel ik die persoon op. Ik probeer altijd eerst te luisteren. Of ik veel geduld heb? Ja, maar vooral ook veel incasseringsvermogen. In deze organisatie heb je mensen die emotioneel of vanuit frustratie reageren. Het emotionele laat ik opzij liggen en ik ga op zoek naar het rationele: waarmee kan ik helpen? Ik kan telkens weer een bladzijde omslaan.”