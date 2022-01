Nieuwe onthulling in Partygate: Britse premier Johnson had verjaardagsfeestje tijdens eerste lockdown

Johnsons vrouw Carrie Johnson zou geholpen hebben bij de organisatie van een verrassingsbijeenkomst voor de eerste minister op 19 juni even na 14 uur, meldt ITV News op gezag van ingewijden. Negen dagen eerder had Johnson de bevolking echter opgeroepen om “zich terughoudend op te stellen en de regels te respecteren die ons allemaal veilig moeten houden”. Bijeenkomsten binnenshuis waren uit den boze, en mensen mochten elkaar enkel buiten treffen in groepjes van maximaal zes personen.

Volgens ITV waren er zo’n 30 mensen op het feestje in Downing Street aanwezig, nadat Johnson terugkeerde van een bezoek aan een school in Hertfordshire. De bijeenkomst zou zo’n 20 à 30 minuten geduurd hebben.

“Een groep medewerkers van No. 10 (Downing Street No. 10 is het adres van de ambtswoning van de Britse premier, red.) die die dag aan het werk waren, kwamen kort bijeen in de Cabinet Room na een vergadering om de premier een gelukkige verjaardag te wensen. Hij was daar minder dan tien minuten aanwezig”, klinkt het in een reactie van Johnsons kabinet.

ITV meldt ook dat Johnson later op de avond vrienden ontving in zijn ambtswoning. Het kabinet van Johnson ontkent dat, en stelt dat het slechts om een beperkt aantal familieleden ging die buiten werden ontvangen.