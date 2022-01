Nieuwe online woordzoeker razend populair: kent u Wordle al?

In Wordle mogen spelers steeds zes pogingen doen om een woord van vijf letters te raden. Het spel geeft daarbij aanwijzingen: een goed geraden letter op de verkeerde plek kleurt geel, de juiste letter op de juiste plek groen en letters die helemaal niet in het woord voorkomen zijn grijs.

De 36-jarige Wardle schreef de eerste versie van Wordle alleen voor Shah en zichzelf, in 2020, toen ze door de lockdown in de Verenigde Staten iets zochten om de tijd te doden. De eerste versie telde een lijst van liefst 12.000 vijfletterwoorden. In een tweede versie wiedde Shah daar duizenden meer obscure begrippen uit, zodat er 2.500 overbleven die niet onmogelijk waren om te raden.

Het stel begon Wordle via de berichtendienst WhatsApp te delen met vrienden en kennissen, waarop de programmeur constateerde dat het spelletje een snaar raakte. Wardle besloot Wordle in december op een webpagina te zetten. Eenmaal opgepikt door twitteraars nam de woordenquiz een hoge vlucht.

Vloek en zegen

Het succes is een vloek en een zegen, constateert Wardle in de Britse krant The Guardian. “Ik voel een verantwoordelijkheid tegenover de spelers. Ik voel me geroepen om de boel draaiende te houden en ervoor te zorgen dat alles goed werkt.” De programmeur zet door omdat hij dankbare mails krijgt van fans, die het spelletje gebruiken om in contact te blijven met familieleden die ze vanwege corona niet kunnen bezoeken.

Wordle is gratis te spelen en staat op een webpagina zonder advertenties. De maker verdient er niks aan. Groot was dan ook de verontwaardiging toen anderen er met de naam en de opzet vandoor gingen en het spelletje ombouwden tot een app dat ze naar de appwinkel van Apple uploadden, in een enkel geval met een abonnement voor een pro-modus van 30 dollar per jaar.

De maker van die betaalde kloon, Zach Shakked, werd op internet aan het kruis genageld, vooral nadat hij had opgeschept over hoe vaak zijn ‘jatwerk’ werd gedownload. Na alle publiciteit verwijderde Apple de app.

De vraag is nu of Wardle zelf niet tegen de grenzen van het auteursrecht oploopt. Zijn woordenzoeker lijkt als twee druppels water op Lingo, dat in 1987 voor de Amerikaanse televisie werd bedacht. Vooral in Nederland werd het een succes.

In Vlaanderen is er ook een variant van het spelletje opgedoken: ‘Woordje’. VRT-medewerker Broddin bedacht zijn eigen variant op het spel. “Met zes letters, want er zijn veel meer zesletterwoorden dan vijfletterwoorden in het Nederlands”, schrijft hij op zijn Twitter-profiel.