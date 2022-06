Nieuwe klap voor Russische leger: generaal Roman Koetoezov omgekomen bij gevechten in de Donbas

Volgens het Oekraïense leger was Koetoezov de opperbevelhebber van de troepen van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk en “werd hij gedwongen de aanval te leiden”. Het Russische ministerie van Defensie heeft nog niet op het bericht gereageerd. Koetoezov zou afgelopen zondag overleden zijn.

Op sociale media circuleerden eerder al geruchten dat ook generaal ­Roman Berdnikov die dag was gestorven, maar die bewering kon niet worden geverifieerd. Als beide berichten kloppen, zou Moskou in één dag twee generaals hebben verloren. Volgens sommige bronnen zou de dood van Koetoezov snel bevestigd zijn om het overlijden van de 47-jarige Berdnikov toe te dekken.

Verwarring

Russische commandanten worden steeds vaker gedwongen om aan het front te vechten en zo meer vooruitgang te boeken in de strijd tegen Oe­kraïne. Tot nu toe bevestigde Moskou al het overlijden van vier hooggeplaatste generaals. Kiev beweert dat al twaalf Russische generaals zijn vermoord.

Er is wel vaker verwarring rond de doodsberichten van Russische officieren. Zo werd van drie generaals die volgens de Oekraïense strijdkrachten dood waren, later gemeld dat ze toch nog leefden.

In maart beweerde het Oekraïense leger dat de Russische generaal Vitaly Gerasimov was gedood nabij Charkiv. Op 23 mei ontkenden de Russische staatsmedia dat bericht. Een andere commandant die zogezegd was overleden, generaal-majoor Magomed Toesjajev, bleek ook nog springlevend te zijn en duikt regelmatig op in video’s op sociale media. Op 18 maart meldde Kiev dan weer dat generaal Andrej Mordvitsjev was gedood bij een luchtaanval in de regio Cherson. Later verscheen hij echter in een ­videovergadering en op 30 mei bevestigde ook BBC Rusland dat hij nog in leven was.

Rusland beschouwt de dood van militairen als een staatsgeheim. Het land heeft de officiële slachtoffercijfers in Oekraïne niet meer bijgewerkt sinds 25 maart, toen werd meegedeeld dat 1.351 Russische soldaten om het leven waren gekomen sinds het begin van de invasie op 24 februari.

In maart zei een functionaris uit de kring van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan The Wall Street Journal dat een team van Oe­kraïense militaire inlichtingenofficieren de opdracht had gekregen om de hooggeplaatste officieren van Rusland op te sporen en te viseren.

Severodonetsk ‘bevrijd’

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft gisteren gezegd dat het leger de woonzones van de oostelijke Oekraïense stad ­Severodonetsk “helemaal heeft ­bevrijd”, de officiële Russische versie van de inname. Uit het Oekraïense kamp klinkt een ander geluid. Op een op de televisie uitgezonden briefing voegde Sjojgoe eraan toe dat het “controle verwerven over de industriële zone en belendende plaatsen voortgaat.” Nog volgens Sjojgoe is “97 procent van het grondgebied van de Volksrepubliek Donetsk bevrijd”.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt van zijn kant dat de Oekraïense troepen in Severodonetsk in de minderheid zijn. “We houden stand, maar ze zijn sterker”, zei hij.