Nieuwe klap voor energievoorziening? Extreem laag waterpeil dreigt vrachtverkeer op de Rijn lam te leggen

De Rijn, de op één na grootste rivier van Centraal- en West-Europa, is van cruciaal belang voor de Duitse economie. Bijna alle vracht die in Duitsland wordt verscheept, is ervan afhankelijk. Kolen, auto-onderdelen, chemicaliën, voedsel... Honderden miljoenen ton vracht per jaar passeert via de Rijn.

Door de uitzonderlijk lage waterstand wegens de droogte dreigt al dat vrachtverkeer stil te worden gelegd. Binnen enkele dagen al. De Duitse industriesector, die bijzonder afhankelijk is van de Rijn, waarschuwt dat ze in zo’n geval genoodzaakt zal zijn de productie stil te leggen. Dat zou de nakende economische crisis nog erger kunnen maken. De Duitse autoriteiten melden dat schepen nu al met kleinere ladingen varen om niet vast te lopen op de bodem van de Rijn. Gevolg: langzamer transport en hogere prijzen.

Energievoorziening

Ook Uniper SE, een van Duitslands grootste energieleveranciers, vreest dat de energieproductie binnen enkele dagen niet meer zal kunnen worden gewaarborgd. Staudinger-5, Unipers kolencentrale ten oosten van Frankfurt, zal zijn capaciteit van meer dan 500 megawatt moeten terugschroeven als de aanvoer van steenkool stilvalt. Zonder steenkool geen elektriciteit.

Dat zou een nieuwe klap betekenen voor de energievoorziening van Duitsland, terwijl Europa al te kampen heeft met een energiecrisis. Rusland heeft de gaslevering aan Europa met 80 procent ingeperkt, als antwoord op de economische sancties ten gevolge van de invasie van Oekraïne.

Het gevaarlijk lage waterpeil doet denken aan 2018, toen een gelijkaardige waterstand de Rijn voor zes maanden onbevaarbaar maakte. De impact was toen zo groot dat de Duitse economie tijdens het vierde kwartaal 0,4 procent minder groei kon optekenen. Als de problemen met de energieproductie aanhouden tot september, zoals men bij Uniper vreest, zouden die kosten dit keer nog hoger kunnen oplopen. Intussen kijkt Europa met een steeds bezorgdere blik naar de gasvoorraden voor de winter.