Nieuwe keizerin van het Vlaams-nationalisme: de snelweg naar een echte topjob voor Zuhal Demir ligt open

Het Vlaams-nationalisme heeft een nieuwe keizerin en ze luistert naar de naam Zuhal Demir. De vijfduizend leden van N-VA lieten daar op het nieuwjaarsfeest in de Mechelse Nekkerhal geen twijfel over bestaan. Terwijl haar fanbase haar binnen fêteerde, werd ze buiten door boze boeren uitgejouwd.

‘Jij bent geen politica. Jij bent een filmster.’

‘Jij bent een vechter.’

‘Jij bent tenminste echt.’

‘Jij durft de waarheid zeggen.’

Ze staat erbij en ze luistert ernaar. Naar alle complimenten en loftuitingen die de leden haar toewerpen. Zuhal Demir kan ook niet anders dan blijven staan. Ze wordt omstuwd door fans. Ze trekken haar tegen hun gilet of glanzende feestblouse voor een selfie, een kus, een knuffel.

De Genkse - in een vuurrood pak - kon niet gewoon door de Mechelse Nekkerhal met 5.000 nationalistische feestvierders naar het podium wandelen om de nieuwjaarsspeech van De Wever te horen. Neen, ze ging langs de zijkant van de zaal omdat ze anders te vaak zou moeten stoppen voor bewonderaars en niet op tijd vooraan zou raken. Ben Weyts, Jan Jambon, Matthias Diependaele - die andere N-VA-ministers van de Vlaamse regering - geraakten veel vlotter door de massa met militanten.

Beeld Wouter Van Vooren

Het lijdt geen twijfel: Demir is de grande dame van de N-VA. De autostrade voor een echte topjob in de politiek ligt open. Partijvoorzitter, wordt gefluisterd in de hoogste regionen van de partij, dat zou wat zijn voor haar, net omdat ze zo populair is bij de achterban. Of vicepremier in de federale of viceminister-president in de Vlaamse regering. En opvolgster van Jambon, als leider van de Vlaamse regering? Wie dat oppert, krijgt een twijfelend antwoord bij de partijbonzen. Ze heeft misschien niet de gave om compromissen te sluiten en de boel bijeen te houden. Maar wie weet, wordt gezegd, la fonction fait l’homme et la femme.

Haar sterrenstatus is te vergelijken met die van Maggie De Block bij de liberalen of met Theo Francken bij de N-VA zelf. Zij raakten op even korte tijd even geliefd bij hun militanten. Door hun parler vrai, waardoor ze de indruk wekken dat ze boven de partij en politieke spelletjes staan. Door hun toegankelijkheid ook: ze weten perfect hoe ze met de leden moeten omgaan.

Sanderstruck

Pijnlijke vaststelling voor de excellenties van de Vlaamse regering: Francken krijgt nog steeds spontaan een luider applaus dan pakweg Jambon of Diependaele. De Lubbeekse burgemeester staat er wat verbaasd bij te glimlachen. Na Demir en Francken krijgt Sander Loones de meeste handen op elkaar. Hij mag als DJ de dansvloer openen met ‘Thunderstruck’ van AC/DC, dat voor de gelegenheid ‘Sanderstruck’ werd. Wanneer het publiek luid zijn naam scandeert - Sander! Sander! -, staat Loones onwennig achter de draaitafels heel hard te doen alsof hij nooit wat anders deed. Het woord ‘cringe’ lijkt uitgevonden voor dit soort situaties.

Beeld Wouter Van Vooren

Vóór al dat feestgedruis, en vóór de N-VA’ers zich op een trouwfeest in XXL-formaat wanen, is er de obligate speech van De Wever. De man oogt vermoeid, daar op het podium, tussen de Vlaamse leeuwen. Hij speelt zijn evergreens (kritiek op de inertie en spilzucht van Vivaldi, op de werkloosheid van Wallonië, op de zelfhaat van links) geroutineerd af. Het afgelopen jaar kreeg de voorzitter mokerslagen als vader en burgemeester en die lijken nog niet verwerkt. Als vader, omdat een van zijn zonen door een moeilijke periode gaat. Als burgemeester, omdat de drugsoorlog steeds driester wordt en zelfs het leven aan een elfjarige kostte. Hij krijgt de zaal wel mee, maar de applausgolven rollen relatief snel voorbij.

Terwijl in de Nekkerhal de leden loos gaan op ‘Les lacs du Connemara’ - jawel, inclusief zwaaiende servetten -, verschijnen aan de parking 150 toeterende tractoren. Honderden boeren troepen samen aan een geïmproviseerd podium. “Mevrouw Demir is in de ogen van de N-VA’ers een god,” zegt een van hen. “Wij willen haar gezond boerenverstand bijbrengen. Dat wordt nog lastig, want ‘t is geen gemakkelijke.”

Beeld Wouter Van Vooren

Vendetta

Gunter Klaasen kreeg naar eigen zeggen twee jaar geleden nog een vergunning voor zijn pluimveebedrijf met 125.000 braadkippen en investeerde er miljoenen in. Door het nieuwe stikstofbeleid ziet hij die in rook opgaan. “Nu zit ik letterlijk en figuurlijk met mijn hoofd in de strop. Ik heb een vrouw en twee kinderen. Welke toekomst hebben zij nog?” Klaasen verwijt Demir vooringenomenheid, zelfs een persoonlijke vendetta, tegen de boeren van het Turnhoutse Vennengebied. Hij heeft het vooral gemunt op Jelle Van den Berghe, de adjunct-kabinetschef van Demir en mede-architect van het stikstofplan. “De vader van Jelle Van den Berghe droomt al jarenlang van de oprichting van een nationaal park en een groots natuurgebied. Zijn zoon moet dat helpen realiseren.”

De Wever gebruikt in zijn speech Het verhaal van Vlaanderen om uit te halen naar ‘de linkse zelfafbraak’, de boeren halen de tv-serie met Tom Waes aan om N-VA te bashen. “Vlaanderen bestaat dankzij de landbouwers,” zegt Klaasen. “Hoe hypocriet kan je zijn als Vlaams-nationalist om hen nu weg te pesten? Het Verhaal van Vlaanderen heeft bovendien getoond dat dictator en keizer Julius Caesar hier de lokale landbouwers heeft uitgemoord. Men noemde het zelfs een ware genocide! Nu, een 2.000 jaar later, doet N-VA precies hetzelfde!”

De speeches, de toeters, de sirenes, de oranje lichten van de boeren, ze raken niet door de betonnen muren van de Mechelse Nekkerhal. Daar gaat het feest zorgeloos verder en werkt Demir de zoveelste selfie van de avond af.