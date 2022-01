Nieuwe hoop in ziekenhuizen: aantal opnames met covid-19 lijkt al voorzichtig te stabiliseren

Terwijl omikron tot een nooit geziene golf aan coronabesmettingen leidt, lijken de eerste signalen uit de ziekenhuizen mee te vallen. Ook de situatie in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk biedt een voorzichtig positief vooruitzicht, al blijft het schipperen tussen hoop en vrees.

21.874 besmettingen per dag, gemiddeld. Nooit eerder in de nu al bijna twee jaar durende corona-epidemie werden er zoveel positieve infecties opgetekend in België. Met ‘dank’ aan omikron, goed voor meer dan 90 procent van alle besmettingen.

De meeste infecties én grootste stijgingen worden gemeld bij tieners en twintigers, met toenames tot 134 procent tegenover een week geleden. Ook bij de dertigers en veertigers zijn er grote stijgingen, net als bij de allerjongsten. Elke dag raken bijna 1.300 nul- tot negenjarigen besmet, en daarin is de heropening van de scholen na de kerstvakantie nog niet meegeteld.

Volgens het laatste dagcijfer werden er afgelopen maandag ongeveer 30.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. “Dat is veel, maar ook geen explosie”, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. “Vorige week maandag werden er 27.500 besmettingen opgetekend, dus het is geen verdubbeling meer.” Door het veranderde testbeleid worden de besmettingscijfers de komende weken weliswaar minder betrouwbaar. Hoogrisicocontacten zonder symptomen worden niet meer getest, waardoor het besmettingscijfer een grotere onderschatting van de werkelijkheid zal zijn dan het al was. De positiviteitsratio - het aantal positieve tests in verhouding tot het totale aantal afgenomen tests - ligt momenteel op 26 procent; hoe hoger dat cijfer, hoe meer gevallen we missen.

Immuniteitsmuur

Toch zijn er ook in de ziekenhuizen eerste - zij het zeer voorzichtige - positieve signalen, met dank aan de opgebouwde immuniteitsmuur en het mildere ziekteverloop bij de omikronvariant. Want terwijl de besmettingen met 96 procent stijgen, doen de ziekenhuisopnames dat met ‘slechts’ 10 procent. De laatste dagcijfers tonen zelfs een stabilisatie tussen de 180 tot 185 opnames. “Voorlopig blijft de situatie beheersbaar”, zegt Van Gucht.

De verhouding tussen het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames een week later lag daardoor nooit eerder zo laag. Momenteel belandt ongeveer 1,1 procent van alle personen die besmet raken in het ziekenhuis. Tijdens de zware najaarsgolf van 2020, zonder vaccins, was dat nog tot 9 procent, en tijdens de deltagolf van eind 2021 nog 2 tot 3 procent. Dat lijkt dus te bevestigen dat omikron ook bij ons voor een milder ziekteverloop zorgt.

Als de besmettingen verdubbelen, komt een halvering van het risico op ziekenhuisopname uiteindelijk nog altijd op hetzelfde uit. Het blijft dus zaak de circulatie van het virus zoveel mogelijk te beperken. Maar ook op de afdelingen intensieve zorg blijft de druk voorlopig beperkt. In een week tijd daalde het aantal patiënten op ic zelfs nog met 11 procent, tot 450.

Deense en Britse hoop

De tendens van een lagere belasting in de zorg lijkt zich ook in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk af te tekenen, twee landen met een vergelijkbaar vaccinatieprofiel als België, waar omikron enkele weken eerder aan zijn opmars begon. Experts houden beide landen daarom nauwlettend in het oog, in de hoop dat ze ons iets kunnen vertellen over hoe het ons land zal vergaan.

Voorlopig lijken ook de Denen en de Britten stand te houden, toch zeker in de ziekenhuizen. Niet alleen de besmettingen lijken er richting een piek te evolueren, maar mogelijk ook al de ziekenhuisopnames. Elke dag belanden er bijvoorbeeld gemiddeld 150 Denen in het ziekenhuis met covid, een week geleden waren dat er nog 170. Per miljoen inwoners zijn het er 25, bij ons 15. De Britten noteren wel nog een groei, maar die lijkt steeds trager te verlopen.

Epidemioloog Viggo Andreasen van de universiteit van Roskilde toonde zich afgelopen weekend optimistisch in de Deense pers: “De groei is eruit. Dat is een signaal dat we enige controle over de epidemie hebben.”