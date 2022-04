Nieuwe dronebeelden tonen hoe Russische pantserwagens vuur openen op fietser in Boetsja

Let op: deze video bevat harde beelden

Sky News kon traceren dat de nieuwe dronebeelden werden gemaakt in de Yablonska-straat in Boetsja, een voorstad van Kiev. Op de beelden is te zien hoe een fietser over de weg rijdt, vlak voor het kruispunt met de Yablonska-straat afstapt en met de fiets aan de hand de hoek omgaat. Vervolgens vuurt een militair voertuig één schot af en er volgen nog minstens vijf andere schoten nadat de fietser de hoek omgaat. Daarna vuurt een tweede voertuig op de fietser en er is een rook- of stofwolk te zien.

Op andere beelden die in de nasleep werden gemaakt, ligt er een dode naast een fiets op de weg. Volgens Sky News gaat het om dezelfde persoon als in de dronebeelden.

De Russische tankwagen lijkt gemarkeerd met de letter V. Het symbool dat de Russen gebruiken om hun voertuigen te onderscheiden van die van de Oekraïners. Andere voertuigen in de buurt hebben ook de letter V.

Beelden van voor Russische terugtrekking

De voorbije dagen bereikten gruwelijke beelden van honderden lijken in de straten van Boetsja de buitenwereld. De beelden werden gemaakt na de terugtrekking van de Russische troepen en leidden wereldwijd tot enorme verontwaardiging. De Oekraïense president Zelensky beschuldigde Rusland vandaag tijdens een toespraak voor de VN van oorlogsmisdaden.

Volgens het Kremlin zijn de beelden “in scène gezet” door Oekraïense troepen om steun te krijgen van het westen, en werden de burgers gedood na het vertrek van de Russen uit Boetsja.

Maar satellietbeelden die werden gemaakt op 11 maart - ongeveer drie weken voor het vertrek van de Russen - bevestigen dat het witte gebouw op de plek waar de fietser werd doodgeschoten, pas die dag werd vernield. Onderzoekscollectief Bellingcat, dat de beelden deelde, wijst erop dat dit dus betekent dat de dronebeelden van de moord op de fietser al eerder werden gemaakt.

Andere luchtbeelden, die dateren van 19 maart, lijken de beweringen van Moskou over wat er is gebeurd in Boetsja eveneens tegen te spreken. De beelden tonen wat vermoedelijk tientallen dode lichamen zijn, in de straten van hetzelfde deel van de stad, op 16 kilometer van Kiev.

Ongewapende burgers in het vizier nemen is een schending van het internationaal oorlogsrecht. Oekraïne en zijn westerse bondgenoten verzamelen al sinds het begin van het conflict bewijsmateriaal voor de mogelijke vervolging van Rusland wegens oorlogsmisdaden.