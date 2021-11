Nieuwe docureeks brengt mentale problemen bij topsporters in beeld: ‘Ik was lichamelijk en emotioneel kapot’

Ann Simons: “Tot mijn twintigste was er praktisch geen vuiltje aan de lucht. In 2000 stond ik onverwachts op de Spelen van Sydney, waar ik zowaar een bronzen medaille behaalde: the sky was the limit. Maar Jean-Marie Dedecker was toen net bondscoach af, en na hem veranderde de sfeer compleet. Er kwamen andere bondscoaches, die geen enkele aandacht hadden voor wie ik was als mens. Te pas en te onpas kreeg ik seksueel getinte opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd, en de druk werd geweldig opgevoerd. Of ik nu ziek was of mijn vinger gebroken had, ik moest en zou blijven trainen – ik heb váák in tranen op de mat gestaan.

“Ik heb in die periode ook anorexia ontwikkeld, iets wat op de keper beschouwd door mijn omgeving werd aangemoedigd. Ik trainde zes uur op een half yoghurtje, en als ik na afloop één boterham durfde te eten, voelde ik de beschuldigende blikken langs alle kanten. Ha ja, om in mijn gewichtsklasse te blijven, mocht ik niet meer dan 48 kilo wegen. Stiekem at ik weleens snoep, omdat mijn lichaam ernaar snakte, maar achteraf kreeg ik spijt en gaf ik over. Dat heeft een blijvende impact gehad: zelfs nu nog is het voor mij moeilijk om een ijsje te eten – het gevoel ‘dit mag eigenlijk niet’ zit er nog altijd in.”

Je zou kunnen zeggen: je grenzen overschrijden hoort nu eenmaal bij topsport.

“Dat klopt, maar je kunt niet eindeloos over je grenzen gaan. Toen ik op mijn 26ste besloot eruit te stappen, was ik lichamelijk en emotioneel kapot. En dáárom werk ik mee aan De prijs van de winnaar: ik wil sporters die in hetzelfde schuitje zitten aanmoedigen om tijdig aan de alarmbel te trekken.”

Ben je geschrokken van de recente cijfers over grensoverschrijdend gedrag in de sport?

“Enorm. Ik heb een zoon van 11, en het beangstigt me dat ik hem aan gevaar blootstel wanneer ik hem laat sporten. En misschien heeft het met covid-19 te maken, maar ik heb nog geen enkele minister horen reageren. Onthutsend! Hier niks aan doen, dat is gewoonweg schuldig verzuim.”

De prijs van de winnaar, vanavond om 21.20 op Canvas.

