Nieuwe Dichter des Vaderlands Mustafa Kör: ‘Poëzie is het glijmiddel om taboes bespreekbaar te maken’

In ‘Tot u’, uw eerste gedicht als dichter des vaderlands, richt u zich tot de natie, die “het hoofd uit dit donkere uur” moet heffen, zoals in de eerste zin staat?

“Ja, het is een boodschap van hoop. We komen van de ene verschrikkelijke periode in de andere terecht en al die zaken in acht genomen, wou ik zeggen: het komt wel goed. Op deze hoogdag van de poëzie breekt de lente aan.

“Dit is noch het einde van de wereld, noch het walhalla, maar het leven zoals het is, gaat verder. Je kunt voortdoen, zoals boeren die lankmoedig het hoofd bieden aan de uitdagingen van de akker.”

Hoe ziet u de rol van een dichter des vaderlands?

“Je moet je taal en je gemeenschap vertegenwoordigen en ook mensen bereiken die niet meteen poëzie tot zich zouden nemen. Als dat kan door je metier uit te oefenen, dan is dat prachtig.

“Poëzie is een daad van verzet. Van bewustwording, van kiezen voor een taal en een identiteit. Je kiest voor deze cultuur, deze gemeenschap, deze natie, deze tricolore. Poëzie is ook amorf en kan alle kanten uit en verschillende gedaantes aannemen. Wie poëzie toelaat, voelt de macht die ervan uitgaat. Dat gezegd hebbende, ik ben geen politiek dichter, eerder een zwarte romanticus.”

Ik denk dat veel Vlamingen nooit gehoord hebben van uw Franstalige voorganger, Carl Norac. Hoe gaat u dat vermijden?

“En hoe komt dat? Het helpt ook niet als niemand van tv of radio Carl Norac in de studio of uitzending vraagt. Ik kreeg hem niet aan de straatstenen verkocht, dat is de taak namelijk van de Dichter des Vaderlands om zijn opvolger mee te nemen in zijn kielzog over de taalgrens heen.

“Ik maak me geen illusies, het zal in Wallonië misschien gaan om zeven man en een paardenkop. Als dit inderdaad een schizofreen land is waar we langs elkaar leven, moeten we die veronderstelling dan wel doortrekken in de poëzie of in de kunst? Je moet ook ergens voor willen gaan.

“Als je 20 minuten rijdt, kom je een anderstalige landgenoot tegen die jouw werk toch niet moet leren kennen via een vertaling uit Parijs? Ook in de oostkantons wonen 100.000 Belgen over wie nooit gesproken wordt. Er zijn geweldige kunstenaars die in het buitenland meer furore maken dan hier.”

U bent de zoon van een Turkse mijnwerker in Genk. Ziet u zichzelf als een rolmodel?

“Daar heb ik geen boodschap aan. Je hebt daar ook geen controle over, denk ik. Je kunt enkel zo goed mogelijk doen wat je doet. Als er dan mensen geïnspireerd zijn of getriggerd, dan is dat een prettige bijkomstigheid. Je moet vertrekken van uit je kracht, je taal en gedichten schrijven die hopelijk wat deining veroorzaken.

“Ik voel me niet geroepen om de woordvoerder van een bepaalde groep te worden. Dan krijgt het al snel iets rederijkerachtigs.”

Over een rederijker gesproken: op deze pagina stond tot onlangs elke dag een gedicht van Stijn De Paepe. Nam hij die taak van dichter des vaderlands niet op zich, zonder die titel?

“Onze helaas ontvallen Stijn De Paepe. Hij had het podium en het label van een kwaliteitskrant, maar bracht toch poëzie op een toegankelijke manier, begrijpbaar voor de man in de straat. Dat was zijn keuze en zijn kracht.

“Maar iedereen zijn ding, of het nu voor de happy few is of voor de modale sterveling. Poëzie is in elk geval het glijmiddel om onuitspreekbare zaken of taboes aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Dat hoeft niet met het been vooruit, maar het is toch een daad van rebellie.”