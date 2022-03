Nieuwe Consumentenbarometer Test-Aankoop: gezinnen kunnen steeds moeilijker de rekeningen betalen

Het gemak waarmee huishoudens hun dagelijkse uitgaven doen, heeft in 2021 een flinke knauw gekregen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Test-Aankoop, dat in december zo’n 4.000 Belgen (25-79 jaar) bevroeg over het financiële comfort binnen hun gezin. Die zogenaamde Consumentenbarometer, een index die sinds 2018 jaarlijks verschijnt, kent voor het eerst een negatieve sprong.

Bijna een op de twee Belgische huishoudens geeft aan grote moeite te hebben met een of meerdere uitgaven die betrekking hebben op hun woning, gezondheid, voeding, mobiliteit, vrije tijd of onderwijs. Het aandeel dat binnen al die domeinen met financiële moeilijkheden kampt, is in een jaar tijd met bijna de helft gestegen, van 3,3 naar 4,7 procent. De pandemie laat sporen na bij wie gevoelig inkomensverlies leed, bij jonge singles en alleenstaande ouders.

De grote boosdoeners zijn niet ver te zoeken. Er is vooral een grote stijging in het aandeel huishoudens die het ‘moeilijk’ tot ‘zeer moeilijk’ hebben met de rekeningen van gas, elektriciteit en water (+8,2 procent) en autokosten (+6,8 procent). Sinds april vorig jaar zijn energie- en brandstofprijzen aan een opmars bezig. “In het najaar is die stijging zich sneller en sneller beginnen doorzetten”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop.

Ook binnen domeinen als voeding of gezondheid treden meer moeilijkheden op, zij het minder uitgesproken. De inflatie - in februari liefst 8,04 procent - straalt uit naar alle sectoren. Dat lijkt de Belg te beseffen: ruim vier op de tien huishoudens voorspellen dat hun financiële comfort er alleen maar op achteruit zal gaan.

Aangezien de bevraging in december is afgenomen, is de huidige crisis in Oekraïne nog buiten beschouwing gelaten. De oorlogssituatie zet een turbo op bestaande problemen, en duwt ook de prijzen van heel wat grondstoffen naar astronomische hoogtes. Allerlei goederen, van brood over batterijen, zouden in de toekomst een pak duurder kunnen worden.

Politiek ingrijpen

De prijzenklim verhoogt de druk op de politiek om in te grijpen. De Vlaamse regering kondigde maandag nog een aantal maatregelen aan om het energieverbruik te beperken. Zo komen er hogere premies voor warmtepompen, zonneboilers en grote renovaties. Toch wordt er voor de verlaging van de energiefactuur vooral gekeken naar de federale regering, die bevoegd is voor de btw en de accijnzen.

Intussen hebben de federale topministers een akkoord bereikt over een energiepakket. Zo komt er een verlaging van de btw op aardgas tot eind september, van 21 naar 6 procent. De eerder aangekondigde btw-verlaging op elektriciteit wordt verlengd van eind juni tot eind september. Idem voor het uitgebreide sociaal tarief van zo’n 1 miljoen gezinnen.

Aan de pomp worden de accijnzen op diesel en benzine verlaagd met 0,175 euro per liter. Dat komt neer op een korting van 10 euro op een tank van 60 liter. Midden juni 2022 wordt deze maatregel geëvalueerd. Zodra de prijs onder de 1,7 euro per liter zakt, treedt er een cliquet-systeem in werking.

Op vraag van PS komt er ook een eenmalige korting op de stookoliefactuur van 200 euro.

De reactie komt rijkelijk te laat, zei November gisteren al. “Het grootste verbruik situeert zich tussen oktober en maart. Het grootste leed is al geleden.”