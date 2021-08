Nieuwe bosbrand in Californië legt op enkele dagen tijd al 215 kilometer in de as

Duizenden mensen bereiden zich voor om de vlammen te ontvluchten die sinds 14 augustus razen in het nationaal park Eldorado.

Caldor Fire is maar een van de tientallen bosbranden die momenteel woeden in het westen van de Verenigde Staten. Meer in het noorden woedt Dixie Fire nu al meer dan een maand. Ondanks de inzet van meer dan 6.000 brandweerlieden is het vuur slechts voor een derde onder controle. Meer dan 2.500 vierkante kilometer werd al in de as gelegd, wat van Dixie Fire de tweede grootste brand in de geschiedenis van Californië maakt.

Caldor Fire houdt huis in de Pollock Pines, Californië. Beeld REUTERS