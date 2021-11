Nieuwe besmettelijkere versie van de deltavariant in het Verenigd Koninkrijk

Een nieuwe en besmettelijkere versie van de deltavariant van Covid-19 is aan een snelle opmars bezig in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit de meest recente REACT-1-studie, een grootschalige reeks van coronaonderzoeken - besteld door de Britse overheid - waarbij de onderzoekers gebruikmaken van de resultaten van ruim 100.000 zelftesten. Het onderzoek zelf gebeurt in samenwerking met Imperial College London en marktonderzoeksbureau Ipsos MORI.

Volgens de laatste resultaten blijkt de subvariant AY.4.2, zoals die heet, momenteel goed voor ongeveer twaalf procent van de verzamelde stalen in het meest recente overheidsonderzoek. In dat onderzoek werd er een dagelijkse groei in besmettingen opgemeten van 2,8 procent, tussen 19 oktober en 5 november. De onderzoekers zeggen er wel bij dat de nieuwe subvariant momenteel minder vaak leidt tot een symptomatische Covid-19-infectie. Slechts een derde van de besmette personen met de subvariant kreeg te maken met symptomen als kortademigheid en koorts. Ter vergelijking: onder de ingestuurde stalen met de ‘oude’ deltavariant had de helft last van de ‘klassieke’ Covid-19-symptomen.

Waarschuwing

Externe onderzoekers waarschuwen wel dat het nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen of de nieuwe subvariant werkelijk minder kans heeft om mensen ziek te maken. Er zouden namelijk ook andere factoren kunnen meespelen. “Misschien vindt de huidige verspreiding momenteel vooral plaats onder jongeren of op plaatsen met een brede vaccinatiegraad”, aldus Simon Clarke, hoofddocent cellulaire microbiologie aan de universiteit van Reading, in een verklaring.

Uit de resultaten van de REACT-1-studie konden de wetenschappers ook opmaken dat de boostervaccins het infectierisico bij volwassenen met tweederde verminderde in vergelijking met wie twee doses kreeg. In totaal kregen al meer dan 12 miljoen Britten een extra prik, goed voor bijna 20 procent van de bevolking.

