▶ Nieuwe beelden tonen hoe auto Leuvens gezin met 1-jarig kind van brug schuift en tuimelt

De ouders, dertigers, en hun kind van anderhalf jaar reden omstreeks 17 uur met hun auto de brug op, terwijl die openging om een schip doorgang te geven in de Leuvense vaargeul. Of ze de slagbomen negeerden of er een technische fout speelde, wordt onderzocht door de Vlaamse Waterweg, dat instaat voor het beheer van de brug.

“Camerabeelden zullen bekeken worden om duidelijkheid te krijgen. Uiteraard betreuren wij het voorval en betuigen wij ons medeleven aan het gezin”, zegt Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg. Omstaanders zagen hoe het koppel met de peuter in de auto bleef zitten, terwijl de brug omhoog ging. De wagen viel uiteindelijk achterwaarts van de brug op de slagbomen.

De inzittenden zaten gekneld in de auto en werden bevrijd door enkele omstaanders. De drie gezinsleden werden meegenomen naar Gasthuisberg voor verdere verzorging. “De inzittenden geraakten als bij wonder lichtgewond”, bevestigt commissaris Marc Vranckx.

Ook woensdagavond was de brug nog niet toegankelijk, omdat er nog verder onderzoek moest gebeuren. De auto werd gesleept door een takeldienst.