Nieuwe baas GO!: ‘Je vraagt mensen die een auto bouwen toch niet om met z’n allen de banden, motor en elektronica te maken?’

“Doordat leerkrachten nu te veel hetzelfde doen, verspillen we tijd en moeite. Wij hebben in het GO! bijvoorbeeld zo’n 6.000 leerkrachten die lesgeven in het vijfde leerjaar lager onderwijs. Die doen alle 6.000 elk jaar opnieuw allemaal hetzelfde. Kunnen we dat niet efficiënter aanpakken?”

Koen Pelleriaux, die op 1 september de fakkel overneemt van Raymonda Verdyck als afgevaardigd bestuurder van het GO!, doet een opvallend voorstel bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Leerkrachten zouden meer moeten samenwerken, taken verdelen en zich zo meer specialiseren, vindt Pelleriaux. “Nu vragen we te veel verschillende zaken van leerkrachten: dat ze al hun lesmateriaal zelf maken, een kei zijn in lesgeven, leerlingen een-op-een kunnen coachen, goede en valide examens kunnen maken. Dat opsplitsen betekent dat leerkrachten er beter in kunnen worden.”

Die differentiatie is in de eerste plaats bedoeld om het beroep een stevige kwaliteitsinjectie te geven. Verschillende (internationale) onderzoeken toonden de voorbije jaren immers dat bepaalde delen van ons onderwijs erop achteruitboeren.

“Ook in andere sectoren zagen we al dat de kwaliteit opgekrikt werd door een stuk te differentiëren”, zegt Pelleriaux. “Je vraagt mensen die een auto bouwen toch niet om met z’n allen de banden, motor en elektronica te maken? Neen, ieder heeft zijn eigen specialisatie. Waarom zou een leerkracht die graag voor de klas staat niet 26 uur kunnen lesgeven in plaats van de 24 uur die het statuut nu als maximum oplegt? De vrijgekomen uren zouden we kunnen geven aan iemand die zich specialiseert in het opstellen van valide toetsen of examens. Zo krijg je bijvoorbeeld betere examens.”

Daarnaast zou meer differentiatie ook een deel van de oplossing voor het lerarentekort kunnen zijn. “Nu zoeken we witte raven die een auto helemaal kunnen samenstellen”, zegt Pelleriaux. “Maar die bestaan niet. Door meer te differentiëren, kunnen we een breder publiek aanspreken.”

Het idee komt op een interessant tijdstip: net nu onderhandelen de sociale partners en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over een nieuwe CAO voor leerkrachten. Pelleriaux is echter niet van plan dit idee daar meteen op tafel te leggen. “Ik stel voor dit eerst kleinschalig uit te proberen op scholen”, zegt hij. “Op sommige scholen gebeurt het ook al, bijvoorbeeld tussen leerkrachten die hetzelfde vak geven. Beslissen we daarna om hiermee voort te gaan, dan moeten we natuurlijk wel aan het statuut van de leerkrachten werken.”