Nieuw-Zeeland voor het eerst sinds maart 2020 in strenge lockdown na één besmetting met deltavariant

De besmetting met de deltavariant in Auckland is het eerste positieve coronageval in het land sinds februari van dit jaar. In een reactie op het nieuws kondigde premier Jacinda Ardern een nationale lockdown aan van drie dagen, en een lokale lockdown van zeven dagen in Auckland. Scholen sluiten en alle samenkomsten worden afgelast. Alleen essentiële diensten blijven open.

Waar de besmetting vandaan komt is nog niet bekend. De besmette persoon heeft Nieuw-Zeeland afgelopen tijd niet verlaten, wat zou betekenen dat hij het virus in het land heeft opgelopen en er dus meer mensen besmet zijn.

In Nieuw-Zeeland was nog maar één nationale lockdown van kracht, helemaal in het begin van de coronacrisis in maart 2020. Sindsdien hanteert het land een rigoureus grensbeleid, met strenge quarantaines voor terugkerende burgers. Mede daardoor heeft het land het aantal coviddoden kunnen beperken tot 26. Wel is slechts 17 procent van de bevolking gevaccineerd, de echte vaccinatiecampagne komt pas in september op gang.