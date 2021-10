Nieuw-Zeeland neemt afscheid van tovenaar: contract na 23 jaar verbroken

De tovenaar, die in het bevolkingsregister bekendstaat als de 88-jarige Ian Brackenbury Channell, had al meer dan twee decennia een contract om de stad Christchurch te promoten door “tovenarij en andere tovenaarsdiensten”.

De man, die geboren werd in Engeland, begon op openbare plaatsen te goochelen en toveren kort nadat hij in 1976 in Nieuw-Zeeland aankwam. Toen de gemeente hem aanvankelijk probeerde te stoppen, kwam er massaal protest van de bevolking. In 1982 noemde de New Zealand Art Gallery Directors Association Channell zelfs “een levend kunstwerk”. In 1990 vroeg de toenmalige premier Mike Moore hem zelfs om ‘De Tovenaar van Nieuw-Zeeland’ te worden, omdat het hem “verontruste dat zijn tovenaarskunst nog niet ter beschikking stond van de hele natie”.

Sindsdien trad de tovenaar op in Christchurch, en voerde hij tijdens droogtes regendansen uit in zowel Nieuw-Zeeland als Australië. In 2009 kreeg hij een medaille van de Queen.

Vrouwen slaan

Channell kreeg echter ook kritiek, niet in het minst voor zijn uitspraken over vrouwen. In april dit jaar kwam de tovenaar nog onder vuur te liggen omdat hij in een televisieprogramma gezegd had dat vrouwen “hun sluwheid gebruiken om mannen te krijgen”.

“Ik hou van vrouwen. Ik vergeef hen voortdurend. Ik heb er nog nooit een geslagen”, klonk het nog. “Sla nooit een vrouw, want ze krijgen snel blauwe plekken, en dan gaan ze het aan de buren en aan vrienden vertellen. En dan kom je in de problemen.”

‘Deel van de geschiedenis’

Een en ander leidde tot de beslissing om zijn contract niet te verlengen. De stad Christchurch stuurde Channell een brief om hem te bedanken voor zijn diensten tijdens de voorbije decennia. Een woordvoerster van de stad zei dat het een bijzonder moeilijke beslissing was, maar dat de tovenaar “voor eeuwig deel zou uitmaken van Christchurchs geschiedenis”.

Hoewel Channell, omwille van zijn leeftijd, de jongste jaren steeds minder in het stratabeeld opdook en optrad, sloeg het nieuws van zijn ontslag toch in als een bom bij de inwoners van Christchurch. De man zelf is niet van plan om weg te blijven uit het openbare leven, schrijft The Guardian. Hij is van plan om te blijven verschijnen in het kunstencentrum van de stad, om er met toeristen en lokale inwoners te praten.

Gevraagd of hij de stad nu zal vervloeken voor de beslissing om zijn contract te beëindigen, zei Channell dat hij liever mensen zegent. “Ik schenk kinderen vrolijke dromen, alle mensen een goede gezondheid, en ik wil bureaucraten menselijker maken.”