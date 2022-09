Nieuw tijdschrift wil rouw bespreekbaar maken: ‘Humor kan ons helpen om met de dood om te gaan’

Het nieuwe tijdschrift Reveil wil de dood meer bespreekbaar maken, en dat op een lichtvoetige manier. Volgens hoofdredacteur en freelancejournalist Lander Deweer is humor een essentieel onderdeel van de dood. ‘Nergens wordt zo hard gelachen als aan een koffietafel.’

Wat mogen we van het tijdschrift verwachten?

Deweer: “Reveil zal een keer per jaar verschijnen en 260 pagina’s boordevol verhalen over het leven en de dood bevatten. De opmaak wordt kleurrijk en speels, we willen het cliché van een duistere sfeer vermijden. Er zal bijvoorbeeld ook een stripverhaal in staan. Via een QR-code kunnen mensen de suite beluisteren die KRENG speciaal voor ons gecomponeerd heeft. En er staan geen interviews in. De auteurs zijn allemaal Vlaamse en Nederlandse journalisten of schrijvers die zelf met een idee op de proppen zijn gekomen. Ik heb gekozen voor verhalen waarin je telkens de betrokkenheid van de maker duidelijk voelt. Soms is de link met de dood heel duidelijk, soms is het wat verder gezocht.”

Is er dan nood aan een tijdschrift over rouwen en de dood?

“Ja. Er bestaan tijdschriften over wielrennen en sportvisserij, maar geen over de belangrijkste bijzaak van het leven, namelijk de dood. Vroeg of laat wordt iedereen daarmee geconfronteerd. We willen mensen uitnodigen om na te denken over hun eigen vergankelijkheid en die van de mensen rond hen. Maar dan wel met veel humor en lichtvoetigheid, en zeker niet op een belerende of duistere toon. Ik denk dat een tijdschrift dat een keer per jaar verschijnt op mooi papier en met een mooie lay-out het ideale medium is om zoiets te brengen. Anders dan bijvoorbeeld een televisieprogramma is een tijdschrift trager en persoonlijker. Mensen kunnen het bij zich nemen als ze daar nood aan hebben en weer wegleggen als ze er niet mee geconfronteerd willen worden.”

Beeld RV

Heerst er dan nog zo’n groot taboe over die thema’s?

“Toch wel. Er zijn gelukkig wel meer en meer initiatieven, maar ik heb toch het gevoel dat het moeilijk bespreekbaar blijft. Ik heb zelf een verhaal geschreven over Franky, het broertje van mijn vader dat in de jaren zestig is doodgereden, toen hij drie jaar oud was. In mijn familie had niemand het daarover. Maar door het verhaal op te schrijven en erover te praten zijn er herinneringen naar boven gekomen. Je merkte dat dat voor iedereen die erbij betrokken was louterend werkte. In het beste geval brengen onze verhalen opnieuw verhalen voort bij de mensen die het lezen. Zo kunnen we toch een beetje helpen het taboe over die thema’s te doorbreken.

“Door het met humor te brengen maken we dit thema ook meer behapbaar. Nergens wordt er zo hard gelachen als aan een koffietafel na een begrafenis, wanneer de nabestaanden herinneringen ophalen. We zijn precies vergeten dat humor ons kan helpen met de dood om te gaan. Pas op, er staan ook teksten in die mensen zullen ontroeren, daar ben ik zeker van. Maar er zit een goede afwisseling in.”

Hoe is de samenwerking met vzw Reveil tot stand gekomen?

“Ik ben freelancejournalist en merkte dat collega’s heel graag verhalen over de dood wilden brengen, maar dat dat niet altijd past in het kraam van het reguliere medium waarvoor ze werkten. Pieter Deknudt, de oprichter van vzw Reveil, en ik zijn in hetzelfde dorp opgegroeid. Ik wist dat zij ontstaan zijn door zeven jaar geleden een concert te geven naar aanleiding van het overlijden van een jonge dorpsgenoot. In het begin was daar weerstand tegen: muziek spelen op een kerkhof, dat is niet respectvol. Maar uiteindelijk kwamen er veel goede reacties op en is Reveil al in 140 Vlaamse gemeenten actief via eenmalige events. Een tijdschrift dat die verhalen ook kon vastleggen, paste perfect in hun verdere ontwikkeling.”

Reveil is vanaf 1 oktober verkrijgbaar in de winkel en nu al online te bestellen via tijdschriftenwinkel.be en reveil.org.