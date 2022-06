Nieuw Sporza-gezicht Tess Elst: ‘Ik ben niet snel op het scherm gedropt om toch maar een vrouw in beeld te hebben’

Bij Sporza maken ze zich klaar voor - alweer - een drukke sportzomer. Met naast het EK voetbal bij de vrouwen, de Tour en het WK 3x3 basketbal ook de lancering van een nieuw gezicht op het programma. Al ziet Tess Elst - het schermgezicht waarvan sprake - dat zelf net iets anders.

Nieuw wil Tess Elst (31) zichzelf niet noemen. En aan de omschrijving Sporza-gezicht is het ook nog wennen. “Het was even schrikken om mijn naam plots zo nadrukkelijk tussen die van mensen als Maarten Vangramberen, Karl Vannieuwkerke of Imke Courtois te zien staan.” Maar hoe ze daar zelf ook over denkt, Elst zal deze zomer wel degelijk op uw scherm te zien zijn. Eind juni is ze host bij het WK 3x3 basketbal dat op Eén en Canvas wordt uitgezonden en tijdens het EK voetbal bij de vrouwen moet ze zoveel mogelijk Red Flames voor haar microfoon zien te sleuren.

Een behoorlijk takenpakket maar Elst is dan ook al lang geen groentje meer. “Ik werk al tien jaar voor Sporza”, vertelt ze. “Daarom ook dat het zo vreemd klinkt om het nu plots over mijn lancering te hebben.” De voorbije jaren was Elst bij Sporza vooral achter de schermen actief, maar aandachtige kijkers zagen haar misschien al eens opduiken in een of andere Facebook-live waarin ze samen met een expert op geregelde tijdstippen de sportactualiteit van wat extra duiding voorziet. Ook kijkers van Eleven Sports kunnen haar kennen. Voor die sportzender staat Elst immers vaak langs de lijn om interviews af te nemen voor en na de match.

Nochtans was sportjournalistiek een late roeping bij Elst. “Eigenlijk wou ik politiek journalist worden”, vertelt ze. “En dan liefst een van het keiharde soort. Maar na een stage bij VTM Nieuws had ik als snel door dat ik dat toch niet in me had. Ik vond het heel moeilijk om mensen lastig te vallen met vragen waar ze liever niet op wilden antwoorden.” En dus koos ze voor die andere passie: sport. “Ik heb altijd veel gesport. Ik heb paard gereden op wedstrijdniveau, speel nog steeds zaalvoetbal en ben een lid van een fietsclubje waarmee we er geregeld op uit trekken. Maar ik ben voor alle duidelijkheid vooral een liefhebber. Ik ben interviewer en presentator, om diepgaande analyses te maken hebben we bij Sporza genoeg andere mensen rond lopen.”

Dat ze net nu haar debuut maakt - wanneer bij de VRT en zeker bij Sporza de nood aan vrouwelijke gezichten hoog is - kan moeilijk toeval zijn. “Dat ik een vrouw ben, is zeker geen nadeel. Dat besef ik. Maar het is niet zo dat ik nu snel, snel op het scherm wordt gedropt om toch maar een vrouw in beeld te hebben. Wat ik deze zomer mag doen is het resultaat van een heel opleidingstraject dat al veel langer loopt.” Of dit het begin is van (veel) meer, durft Elst niet te voorspellen. “Ik zal het bij een cliché-antwoord houden en zeggen dat ik dat stap voor stap zal bekijken.”

Als ze dan toch mag dromen, hoopt Elst op een carrière zoals die van Maarten Vangramberen. “Ik vind het leuk om echt tussen die sporters te staan. Korte interviews waarbij je maar een paar minuten krijgt en je toch moet proberen verder te raken dan ‘hoe waren de benen vandaag?’; daar mogen ze me altijd voor vragen.”