Nieuw schandaal in Britse politiek: minister van Financiën verhoogt belastingen, zijn miljardairsvrouw ontduikt ze

Tijdens de coronacrisis was Rishi Sunak de held door zijn vrijgevigheid. Nu de lockdownrekening moet worden betaald, daalt zijn populariteit. Het is niet zozeer de Brits-Indiase minister die in de problemen zit, maar zijn Indiase vrouw Akshata Murthy. Zij is de 41-jarige dochter van een van de rijkste Indiërs. The Independent onthulde dat ze zich voor de fiscus heeft ingeschreven als niet-ingezetene, waardoor ze alleen in India belasting betaalt op het dividend dat ze ontvangt uit haar aandeel van 0,9 procent in het IT-bedrijf van haar vader. Dat aandeel is omgerekend 600 miljoen euro waard, waarmee ze rijker is dan koningin Elizabeth.

Explosief

Door deze belastingontwijking – ooit ingevoerd voor plantage-eigenaren die geen belasting wilden betalen in het land van herkomst – is de schatkist, waarover haar man waakt, de afgelopen vijf jaar ruim twintig miljoen pond misgelopen. Het is belastingtechnisch legaal, maar politiek gezien explosief: de vrouw van de man die belastingen verhoogt, betaalt zelf geen belasting. En dan verdient het bedrijf van haar vader, Infosys, ook nog eens miljoenen aan Britse overheidscontracten.

Volgens Sunak, multimiljonair dankzij hedgefondsen, is de fiscale informatie van zijn vrouw naar de media en Labour-partij gelekt. De oppositiepartij probeerde ervan te profiteren. Kamerlid Jess Phillips wees erop dat Al Capone ooit ten val was gekomen wegens belastingontduiking. Reeds voor het schandaal was losgebarsten had de Zuid-Londense sociaal-democraat Peter Carpenter in een tweet beweerd dat Sunak, die in Engeland is geboren en getogen, “met zijn miljardairsvrouw naar India moet terugkeren”.

Er waren meer lekken over Sunak. Opeens werd ook bekend dat hij al vele jaren een greencard heeft voor de Verenigde Staten, waar hij heeft gestudeerd en Murthy heeft leren kennen. In Santa Monica bezitten de twee een penthouse. Tegenover journalisten hadden anoniem gebleven vrienden van Sunak geopperd dat Downing Street achter het lekken zit. Sunak wordt immers gezien als de favoriet om premier te worden als Boris Johnson ten val komt. Tijdens de lockdowncrisis steunde Sunak zijn baas amper.

Aan het einde van vorige week maakte zijn vrouw bekend dat ze toch in Groot-Brittannië belasting zal betalen op haar Indiase inkomen om de carrière van haar man te redden. The Sunday Times openbaarde dat Murthy de ambtswoning op Downing Street met haar twee kinderen heeft verruild voor het familiehuis.

“Ik denk dat de minister van Financiën,” zo concludeerde een lezersbrief in The Daily Telegraph, “zich begint te realiseren, als hij dat niet al had gedaan, dat politiek een buitengewoon onplezierig beroep is.”