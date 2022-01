Nieuw recordaantal besmettingen, aantal patiënten op intensieve zorg blijft afnemen: dit zijn de meest recente coronacijfers

Gemiddeld kwamen er tussen 4 en 10 januari elke dag 23.642 nieuwe besmettingen bij in België, een stijging met 71 procent tegenover de week daarvoor. Gisteren was er nog sprake van een stijging van 88 procent van de besmettingscijfers en woensdag ging het om een stijging van 96 procent.

De r-waarde staat op 1,04, wat betekent dat de epidemie nog steeds - licht - in kracht toeneemt. In totaal raakten al 2.379.053 mensen met het coronavirus besmet in ons land.

Afgelopen maandag werd een nieuw record van 37.607 besmettingen opgetekend, nooit eerder deze epidemie werden er zo veel besmettigen op een dag tijd gemeld. Het cijfer is ook fors meer dan de 27.500 besmettingen van de maandag ervoor, maar het is ook geen verdere verdubbeling meer van dat cijfer. De dagen ervoor was dat wel nog regelmatig het geval.

Tests

Daarbij hoort wel de kanttekening dat sinds maandag de teststrategie is aangepast: hoogrisicocontacten zonder symptomen worden niet meer getest om het voor de eerstelijnszorg behapbaar te kunnen houden. Het gemiddeld aantal tests neemt op weekbasis nog wel toe met 27 procent tot ongeveer 87.000 per dag, maar die toename lijkt te vertragen.

De positiviteitsratio, het aandeel positieve gevallen op het totale aantal pcr-testen, neemt dan ook nog steeds toe. Gemiddeld over een week bekeken is 28 procent van alle testen positief, maar het laatste dagcijfer toont zelfs meer dan 35 procent positieve testen, het hoogste aantal ooit. Hoe hoger de positiviteitsratio, hoe meer besmettingen in werkelijkheid niet ontdekt worden.

Kinderen en tieners zorgen op dit moment voor de grootste toenames in besmettingen: bij de tieners kwamen er op een week tijd bijvoorbeeld 124 procent besmettingen bij. Volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht gaat het vooral om tieners tussen 10 en 17 jaar oud. Samen met de twintigers en de dertigers zijn de tieners ook nog steeds de grootste groep in de besmettingen. Bij de oudere leeftijdsgroepen blijven de stijgingen op dit moment beperkter.

Ziekenhuizen

De sterke toename in besmettingen toont zich zoals gehoopt voorlopig niet in de ziekenhuizen. Doordat steeds meer mensen een boosterprik krijgen of hun immuniteit hebben verhoogd via natuurlijke infectie, in combinatie met de lagere ziekmakendheid van de omikronvariant, blijft de situatie in de zorg op dit moment onder controle. Bovendien verspreidt de nieuwe golf zich op dit moment vooral nog onder de jongere populatie, die sowieso minder kans maakt op ernstige ziekteontwikkeling.

Elke dag worden er nu gemiddeld 183 patiënten omwille van covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Op weekbasis is dat nog een lichte toename van 7 procent, maar al enkele dagen blijft dat gemiddelde tussen 180 en 185 schommelen, zoals op de grafiek aan het plateau op het einde te zien is.

In totaal liggen er nu 2.040 patiënten met covid-19 in het ziekenhuis (daarbij ook mensen die omwille van een andere reden worden opgenomen, maar positief testen in het ziekenhuis). Dat zijn er 9 procent meer dan een week geleden.

Het meest positieve nieuws komt uit de afdelingen intensieve zorg: nog 406 patiënten hebben zijn zo ernstig ziek dat ze op die afdeling belanden, een daling van 14 procent in vergelijking met een week geleden. De overgrote meerderheid van nieuwe omikronbesmettingen lijkt daar op dit moment dus niet ernstig ziek van te worden.

Vlaanderen telt op dit moment 182 ic-patiënten met een covid-besmettingen of 17 procent van het totale beschikbare aantal bedden, Wallonië 143 of 22 procent, en Brussel 81 of 30 procent.

Overlijdens

Ook de overlijdens blijven voorlopig dalen, nu tot gemiddeld 19 per dag. Dat zijn er 18 procent minder dan een week geleden.

Vaccinatie

De boostervaccinatiecampagne gaat ondertussen verder: al 5,5 miljoen Belgen kregen hun derde prik, goed voor 47,9 procent van de bevolking.

In Vlaanderen kreeg al 54,6 procent van de bevolking zijn derde prik, in Wallonië en de Oostkantons is dat ongeveer 42 procent. Brussel loopt steeds verder achterop en kent nog maar 27 procent geboosterden.