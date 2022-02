Nieuw record: Amerikaanse overheid haalt 3,2 miljard euro aan gestolen bitcoins terug

Tegelijk met deze inbeslagname zijn techondernemer Ilya Lichtenstein (34) en zijn echtgenote Heather Morgan (31) gearresteerd. Zij hadden volgens Justitie de verdwenen bitcoins in hun bezit. Het terugvinden is gezien de semi-anonieme aard van de cryptomunten nogal een huzarenstuk.

Het begon allemaal in 2016 als bij een grote inbraak bij bitcoinbeurs Bitfinex in Hong Kong hackers 119.756 bitcoin buitmaakten. Het was de op een na grootste bitcoinroof uit de zevenjarige geschiedenis van de digitale munt. Twee jaar daarvoor werd de in Tokio gevestigde bitcoinbeurs MtGox al gehackt, waarbij omgerekend ruim 700 miljoen euro buitgemaakt werd. De hack van Bitfinex was met een waarde van 57 miljoen euro een stuk kleiner, maar de impact was groot: nadat de hack bekend werd, zakte de koers van de bitcoin met bijna een kwart in. Daarna kwam er meer aandacht voor de beveiliging van de cryptomunten. Bijvoorbeeld door de beveiligingssleutels niet online bij een of andere beurs op te slaan, maar fysiek op de eigen computer of usb-stick.

Bitcoin Bonnie en Clyde

Wat er ook veranderde: in de zes jaar na de hack is de waarde van ’s werelds bekendste cryptomunt geëxplodeerd. De waarde van die bijna 120.000 bitcoins is nu namelijk bijna 4 miljard euro. Hiervan heeft Justitie niet alles weten terug te vinden: 25.000 bitcoins zijn zoek. Wat het criminele echtpaar precies heeft gedaan om in het bezit van de bitcoins te komen is vooralsnog onduidelijk, maar het ministerie geeft wel een paar details prijs.

Het is niet duidelijk of deze moderne Bonnie en Clyde zelf verantwoordelijk zijn geweest voor de hack. Helder is in ieder geval dat zij na de hack de beschikking over de digitale munten kregen, waarna ze de jaren erna druk bezig zijn geweest de herkomst te verdoezelen via een ingewikkeld witwastraject. De bitcoins kwamen bijvoorbeeld terecht op accounts van AlphaBay, een populaire marktplaats op het darkweb waarop onder meer drugs werden verhandeld. Deze markt werd in 2017 door de autoriteiten opgedoekt.

Uiteindelijk wist Justitie de gehackte bitcoins via die AlphaBay-accounts en een labyrint van transacties terug te voeren tot de digitale portemonnees van Lichtenstein en zijn vrouw. Justitie toont zich in een verklaring in zijn nopjes: “Cryptogeld is geen veilige haven voor criminelen.”

Het echtpaar wacht een gevangenisstraf die kan oplopen tot 25 jaar. Zij zouden slechts een klein deel van de bitcoins hebben uitgegeven, onder meer aan goud. Verder zijn er nog honderden miljoenen aan bitcoins die niet zijn teruggehaald en waartoe Lichtenstein en Morgan nog de beschikking hebben. Justitie wil bekijken hoe de wel teruggevorderde bitcoins weer bij de oorspronkelijke eigenaren terecht kunnen komen. Zij hebben zes jaar in onzekerheid gezeten, maar zien nu vermoedelijk een aardig rendement op hun eerdere investering.