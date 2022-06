Nieuw onderzoek: sommige agenten in Texaanse school waren wél zwaarbewapend, en toch grepen ze niet in

Agenten die in het Texaanse Uvalde in een gang stonden terwijl een schutter vorige maand een bloedbad aanrichtte in een schoollokaal, waren zwaarder bewapend dan tot nu toe gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat agenten met geweren en schilden 19 minuten na aankomst van de schutter al in de gang waren.

De politie heeft altijd gezegd dat de agenten in de gang licht bewapend waren. Hoewel ze over genoeg vuurkracht beschikten, grepen de agenten bijna een uur lang niet in. In die tijd bleef de schutter, Salvador Ramos, zijn semi-automatische AR-15-geweer afvuren. Bij de schietpartij werden 19 leerlingen en twee leraren van de basisschool gedood.

Het nieuwe onderzoek van de autoriteiten, dat naar buiten werd gebracht door onder andere de krant Austin American-Statesman, wordt dinsdag gepresenteerd tijdens een hoorzitting van het parlement van Texas. Het is de zoveelste onthulling over het trage optreden van de politie. In de afgelopen weken werd onder andere bekend dat de politie veel te lang wachtte om in te grijpen en dat leerlingen in de klas het alarmnummer belden en smeekten om hulp en ingrijpen van de politie.

Onderdeel van het nieuwe onderzoek zijn beelden van bewakingscamera’s in de gang. De politie had zich aan het einde van de gang teruggetrokken nadat de schutter het vuur op hen had geopend. Te zien is dat zeker drie agenten hun geweren richten op het klaslokaal waar Ramos zich had gebarricadeerd. De agenten houden ook twee politieschilden voor zich om zich te beschermen tegen kogels. Op een ander beeld zijn twee agenten te zien met eveneens zware wapens.

‘We hebben alleen pistolen’

De fel bekritiseerde baas van de politie van het schooldistrict, Pete Arredondo, meldde kort nadat de schutter om 11.33 uur de school was binnengelopen dat de agenten ter plekke slechts licht bewapend waren. Toen waren al zeker 19 agenten in de school. ‘Wij hebben op dit moment niet de vuurkracht’, zei hij in een telefoongesprek met de politie van Uvalde. ‘We hebben alleen maar pistolen’.

Hij had ook geen walkietalkie om met de politie buiten te communiceren. ‘Jullie moeten er eentje brengen.’ Uit een nieuwe tijdlijn blijkt nu dat de politiebaas zo’n twintig minuten nadat de schutter de school was binnengedrongen, al de beschikking had over zwaar bewapende agenten om in actie te komen. Ze grepen echter niet in.

Het protocol dat veel scholen in de VS gebruiken bij een grote schietpartij, bepaalt dat de politie direct moet ingrijpen en de schutter moet uitschakelen. Arredondo wilde echter wachten op versterkingen en zwaarder materieel. Agenten van diverse politiediensten kwamen toen naar de school, onder andere die van de grenspolitie.

Speciale, snel inzetbare eenheid

De politiechef ging er toen vanuit dat een speciale, snel inzetbare eenheid zou worden ingezet, zodra deze ter plekke was, om de schutter uit te schakelen. Sommige agenten in de gang wilden echter wel meteen ingrijpen. ‘Als daar kinderen zijn, moeten we naar binnen gaan’, zei een van de agenten. ‘Dat is op dit moment niet bekend’, reageert een collega. Als de agent blijft aandringen, zegt een andere collega: ‘Dat zal worden bepaald door wie de leiding heeft’.

Bijna een uur verstreek hierna voordat de politie eindelijk optrad. Pas om 12.50 uur stormde een speciale eenheid van de grenspolitie het klaslokaal binnen en werd de schutter gedood. Dit was 77 minuten nadat Ramos de basisschool was binnengedrongen. De agent die wel wilde ingrijpen, werkte voor de dienst Openbare Veiligheid van de staat. Zijn directeur, Steven McCraw, erkende vorige maand dat de politie niet een uur had moeten wachten om het klaslokaal binnen te stormen.

‘Wie beschermde mijn moeder?’

‘Het was niet de juiste beslissing’, aldus McCraw, de hoogste politiebaas van de staat. ‘Het was de verkeerde beslissing, punt. Als het gaat om een schutter, hoef je niet te wachten op de aankomst van zwaar materieel.’ De gouverneur van Texas, de Republikein Greg Abbott, prees aanvankelijk de politie voor hun optreden. ‘De reden dat het niet erger was, is omdat wetshandhavers deden wat ze doen’, zei Abbott kort na het bloedbad.

Nadat duidelijk werd dat de politie had geblunderd, betoogde de gouverneur dat hij was ‘misleid’ en verkeerd was voorgelicht door de politiediensten. De nieuwe beelden zullen ervoor zorgen dat de lokale politie nog meer onder vuur komt te liggen. Agenten in Uvalde moeten nu toezien hoe ze al weken op sociale media voor ‘lafaard’ en ‘angsthazen’ worden uitgemaakt. ‘Ze hebben geweren’, twitterde de krant Texas Tribune dinsdag met grote verbazing. ‘Ze hebben schilden.’

Er zijn diverse onderzoeken gestart, onder andere door de federale overheid en het staatsparlement, naar het falen van de politie. Ook de ouders en familieleden van de slachtoffers zijn boos. ‘Mijn moeder stierf terwijl ze haar leerlingen beschermde’, aldus de dochter van een van de twee omgebrachte leraren. ‘Maar wie beschermde mijn moeder?’