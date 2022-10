Nieuw onderzoek: ‘Niemann heeft waarschijnlijk valsgespeeld in meer dan 100 schaakpartijen’

In meer dan honderd online schaakpartijen zou de 19-jarige Hans Niemann hebben valsgespeeld, blijkt uit nieuw onderzoek van schaakplatform Chess.com. Niemann was al beschuldigd van bedrog door wereldkampioen Magnus Carlsen, maar ontkende alles.

De schaakwereld is nu al enkele weken in de ban van de vete tussen de 19-jarige Amerikaan Hans Niemann en de 31-jarige Noor Magnus Carlsen, al tien jaar wereldkampioen. Alles begon toen Carlsen een belangrijk schaaktoernooi in Saint Louis verliet, een dag nadat hij voor het eerst in vier jaar een partij had verloren waarin hij zelf de openingszet had. Zijn tegenstander: Hans Niemann.

De wereldkampioen beschuldigde de jonge grootmeester van valsspelen. Later kwam hij opnieuw tegen Niemann uit voor een partij via de webcam, maar hij verbrak de internetverbinding al na één zet. Een tweet van Carlsen wakkerde de verdachtmakingen online nog meer aan en in geen tijd deden de wildste theorieën de ronde op het internet.

Bewijzen voor zijn beschuldigingen had Carlsen echter niet. Niemann gaf wel toe dat hij in zijn jonge jaren af en toe had valsgespeeld, maar ontkende dat ooit in competitieverband gedaan te hebben.

Een 72 pagina’s tellend rapport van Chess.com breidt nu een vervolg aan de saga. Chess.com is een internetplatform waarop ook internationale topspelers zich aan wedstrijden wagen. Het platform heeft de schaakpartijen van Niemann onderzocht en komt tot de conclusie “dat Hans waarschijnlijk heeft valsgespeeld in meer dan honderd online schaakpartijen, waaronder verschillende wedstrijden waar prijzengeld mee te verdienen was”. Het gaat ook om wedstrijden tegen gevestigde namen uit de schaakwereld.

Voor het onderzoek vergeleek het platform de schaakzetten van Niemann met de voorstellen van een schaakcomputer. De resultaten van die analyse zouden “statistisch buitengewoon” zijn.

Direct bewijs voor bedrog bij de schaakpartij tegen Carlsen, of bij eender welke schaakpartij in levenden lijve, zegt het platform niet te hebben.

In het rapport staat ook nog dat Niemann de beschuldigen bekend heeft tijdens een telefoongesprek en dat hij tijdelijk geschorst is op het platform. Niemann zelf beweerde eerder dat Carlsen en Chess.com zijn carrière wilden kapotmaken.