‘Nieuw onderzoek geeft geen duidelijkheid over oorsprong coronavirus’

Biden gaf in mei de inlichtingendiensten opdracht om binnen drie maanden een antwoord te vinden op de vraag waar het coronavirus, dat de wereld al ruim 1,5 jaar in zijn greep houdt en meer dan vier miljoen levens heeft gekost, vandaan komt.

De diensten analyseerden bekende informatie en zochten ook naar nieuwe aanwijzingen.

Volgens de bronnen van de krant konden de medewerkers van de diensten het niet eens worden over de vraag of het virus uit een laboratorium is ontsnapt, of dat het op natuurlijke wijze van een dier op de mens is overgesprongen. De vorige president Donald Trump sprak steeds over het Chinese virus, om daarmee duidelijk te maken dat hij de Chinezen verantwoordelijk houdt voor de verspreiding van de dodelijke ziekte. Dit was een van de belangrijkste theorieën die de geheime diensten moesten onderzoeken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed eerder dit jaar onderzoek in Wuhan, de Chinese stad die geldt als de oorspronkelijke brandhaard van de pandemie. Het onderzoeksteamnachtte het toen onwaarschijnlijk dat het virus in een lab op mensen is overgegaan.