Nieuw medicijn tegen alzheimer kan achteruitgang bij patiënten enkele maanden vertragen

“Eindelijk is er hoop”, zei dokter John Sims van het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly and Co. maandag op de Alzheimer’s Association International Conference in Amsterdam. “We kunnen de ziekte niet genezen”, zei hij. “Diabetes kunnen we ook niet genezen, maar dat betekent niet dat er geen betekenisvolle behandelingen zijn voor patiënten.”

Het nieuwe medicijn tegen alzheimer, met de naam Donanemab, moet nog goedgekeurd worden door de voedsel- en medicijnenwaakhond FDA (Food and Drug Administration). Het zou nog maar het tweede medicijn zijn waarvan bewezen is dat het de achteruitgang van patiënten met alzheimer kan vertragen, na het medicijn Leqembi.

Antilichamen

In mei kondigde Eli Lilly and Co. al aan dat Donanemab leek te werken. Het medicijn bestaat, net zoals het al bestaande medicijn Leqembi, uit antilichamen die via een infuus toegediend worden. Die ruimen het eiwit op dat zich opstapelt in de hersenen bij mensen met alzheimer.

Het bedrijf heeft een studie uitgevoerd bij 1.700 patiënten, allemaal mensen tussen de 60 en 85 jaar in een vroeg stadium van de ziekte. Zij kregen anderhalf jaar lang elke maand een infuus: de helft met het medicijn Donanemab, de andere helft met een placebo.

Maandag werden de volledige resultaten gepresenteerd op de conferentie in Amsterdam en gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association. De patiënten die het echte medicijn kregen, gingen 22 procent trager achteruit dan de andere patiënten. In een vroeg stadium van de ziekte kan Donanemab die achteruitgang dus vertragen met vier tot zeven maanden.

Risico’s

Er zijn echter ook risico’s verbonden aan de twee medicijnen: ze kunnen ervoor zorgen dat de hersenen opzwellen of gaan bloeden. Een kwart van de patiënten dat Donanemab kregen, vertoonde tekenen van die zwelling, 20 procent had microbloedingen in de hersenen. In de studie van Eli Lilly and Co. worden die bijwerkingen gelinkt aan drie sterfgevallen.

Wetenschappers zeggen dat de medicatie een doorbraak is in het onderzoek naar alzheimer. Toch zijn er ook nog veel vragen over welke patiënten de medicijnen kunnen uitproberen, en hoeveel verschil ze ook effectief zullen merken.

“De bescheiden voordelen zouden waarschijnlijk niet in twijfel getrokken worden door patiënten, dokters of investeerders als de antilichamen zonder risico, eenvoudig en goedkoop zouden zijn om toe te dienen. Maar, dat zijn ze niet”, zo reageerde dr. Eric Widera van de University of California op de resultaten.