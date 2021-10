Nieuw hoofdstuk in visconflict: Frankrijk houdt Britse boten aan na aankondiging havenban

Waar gaat dit over?

Al maanden ruziën Frankrijk en Groot-Brittannië over visrechten, een van de meest explosieve onderwerpen in een toch al gespannen relatie tussen beide landen. Na herhaaldelijk dreigen besloot Parijs woensdag over te gaan op strafmaatregelen. Als voor dinsdag 2 november niets is veranderd in de vergunningverlening aan Franse vissers, zullen vissersschepen van Bitse zijde voortaan worden geweigerd in Franse havens. Zij kunnen dan geen visserijproducten meer invoeren. Ook volgen strenge controles van Britse schepen en vrachtwagens die van en naar het Verenigd Koninkrijk reizen.

Waar dreigt Frankrijk mee?

‘Het is tijd om stevige taal te spreken. Dat is de enige taal die de Britse regering verstaat, vrees ik’, zei de Franse staatssecretaris Clément Beaune van Europese Zaken op de zender CNews. Bij die stevige taal hoorde ook alvast de dreiging met een tweede reeks sancties, mocht dat nodig zijn. Zo herhaalde de Franse regering de dreiging om de energielevering aan de Britse Kanaaleilanden Jersey en Guernesy, die vanuit Frankrijk loopt, stop te zetten. ‘We laten Groot-Brittannië niet de voeten vegen op het post-Brexit akkoord’, liet regeringswoordvoerder Gabriel Attal daarbij weten.

Dat het de Fransen menens is, bleek toen woensdagnacht twee Britse vissersschepen werden aangehouden voor de kust van Le Havre in Normandië. Een van de twee werd door de autoriteiten naar de haven gedirigeerd, omdat het zonder de juiste vergunning in Franse wateren zou vissen – een beschuldiging die door de Britse autoriteiten wordt tegengesproken. Een tweede schip werd beboet nadat het een controle aan boord had geweigerd.

Waarom is dit niet opgelost bij de brexit?

Met het vertrek van de Britten uit de Europese Unie werd afgesproken dat Europese vissers in Britse wateren mogen blijven vissen als ze kunnen aantonen dat ze dat voor de Brexit ook al deden. Maar al maanden steggelen Frankrijk en Groot-Brittannië over de precieze bewijzen. Afgelopen zomer liepen de spanningen zo hoog op dat beide landen marineschepen naar het Kanaal stuurden, die overigens terugkeerden zonder oplossing. Het gaat om visgebieden rond de Britse kust en rond de Kanaaleilanden, waarvoor Londen en Jersey intussen 210 vergunningen hebben toegekend. Maar nog eens 244 Franse aanvragen zijn niet ingewilligd.

Volgens Parijs schendt Groot-Brittannië daarmee de afspraken in het post-Brexitakkoord. Naast de eigen sancties zal Frankrijk ook de Europese Commissie om vergeldingsmaatregelen vragen. De Britse regering houdt vol dat 98 procent van de Europese vergunningen is ingewilligd en noemt de Franse maatregelen teleurstellend en disproportioneel. De Franse minister voor Zeezaken Annick Girardin berekende echter dat het om 90 procent inwilligingen ging en voegde er venijnig aan toe: ‘Iedereen die geen vergunning heeft gekregen is Frans, op een of twee Belgen na.’