Nieuw gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel stoot meteen op protest

Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) wil een meer aanklampend terugkeerbeleid, maar de komst van een nieuw gesloten centrum in Steenokkerzeel stoot meteen op protest. De burgemeester zegt dat hij niet op de hoogte was van de beslissing.

In Steenokkerzeel, vlak bij de luchthaven van Zaventem, komt er een vertrekcentrum. Het is de bedoeling om onder meer uitgeprocedeerde asielzoekers van daar het vliegtuig op te zetten naar hun land van herkomst. Maar nadat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dit weekend over het nieuwe centrum had gesproken, kwam er al meteen protest van het lokale bestuur.

De burgemeester van de kleine gemeente viel naar eigen zeggen uit de lucht over de beslissing. “Ik ben maandag nog eens bij de dienst Ruimtelijke Ordening navraag gaan doen”, zegt Kurt Ryon (Klaver-N-VA). “Maar op de gemeente is er nog niets binnengekomen. Mij lijkt het toch belangrijk om eerst met de lokale besturen te spreken, voor zoiets in de pers komt.”

Beleidsnota

Het nieuwe vertrekcentrum wordt vernoemd in de beleidsnota die Mahdi dinsdag voorstelt in het parlement. Volgens hem zijn meer gesloten centra nodig om werk te maken van een aanklampend terugkeerbeleid. Maar in Steenokkerzeel zijn er al twee gesloten centra, en één open opvangcentrum. Volgens de burgemeester is een vierde centrum meer dan wat de gemeente kan dragen.

“Als er een rel is in een van de faciliteiten of als er een minderjarige uit het open opvangcentrum verdwijnt, dan komen deze zaken op de schouders van de lokale politie terecht”, zegt Ryon. “Gemeenten waar gevangenissen gevestigd zijn, krijgen daar een federale dotatie voor. Maar voor deze centra krijgen wij dat niet. Dat moet dringend anders.”

Het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel. Beeld Photo News

Ryon is niet de enige burgemeester die de komst van een nieuw centrum niet ziet zitten. Door een grote toestroom van asielzoekers is er een tekort aan plaatsen in het opvangnetwerk. Mahdi is koortsachtig op zoek naar nieuwe plaatsen om mensen onder te brengen. Maar in Boom, waar er een nieuw opvangcentrum zou komen in een voormalig gebouw van de FOD Financiën dat nu leegstaat, is de burgemeester er fel tegen gekant.

N-VA-burgemeester Jeroen Baert wil zelfs juridische stappen ondernemen om het centrum tegen te houden. De andere meerderheidspartijen, CD&V en Groen, reageren gematigder, maar staan blijkbaar ook niet te springen voor een nieuw centrum. Dit weekend organiseert Vlaams Belang een betoging, waar onder meer Dries Van Langenhove komt spreken, om het opvangcentrum tegen te houden.

Bufferplaatsen

Het protest tegen het nieuwe opvangcentrum toont aan dat de zoektocht naar nieuwe plaatsen niet eenvoudig is. De regering zette eerder al het licht op groen om 5.400 bufferplaatsen te creëren, zodat het opvangnetwerk beter bestand is tegen pieken in de instroom van asielzoekers. Maar de beleidsnota blijft verder op de vlakte over hoever het daarmee staat.

Een andere maatregel, die ook in de nota wordt toegelicht, is het aanwerven van meer personeel om de asieldossiers sneller te kunnen verwerken. Als de procedures sneller afgehandeld worden, moeten asielzoekers minder lang in de opvang verblijven.

Enquête

Bij Mahdi klinkt het dat er begrip is voor de vraag van de burgemeester van Steenokkerzeel om meer betrokken te worden. Maar volgens zijn woordvoerder is het terrein waar het gesloten centrum zou komen al lang aangekocht. “Het is dus vreemd dat de burgemeester daar niets van zou weten”, zegt Sieghild Lacoere. “De volgende stap is om met de betrokken besturen te gaan kijken wat er precies nodig is voor hen. In Boom heeft de staatssecretaris trouwens zelf naar de burgemeester gebeld om hem op de hoogte te brengen.”

Om de onrust weg te nemen bij lokale besturen is er een enquête geweest bij burgemeesters die een opvangcentrum op hun grondgebied hebben. Door te peilen naar hun ervaringen wil het beleid de dialoog met de lokale besturen verbeteren. “Zeven op tien van de bevraagde burgemeesters geeft aan dat ze geen problemen ondervinden met hun opvangcentrum”, aldus Lacoere.