Nieuw financieringsmodel voor lokale politie op komst: ‘De maatschappij is geëvolueerd, de uitdagingen zijn compleet anders’

De federale regering keert jaarlijks subsidies uit aan de Vlaamse, Waalse en Brusselse lokale politiezones. Zo kreeg Vlaanderen vorig jaar 607 miljoen euro toegestopt, omgerekend 90,7 euro per inwoner. Wallonië ontving 448,7 miljoen euro of 122,64 euro per inwoner. En Brussel mocht rekenen op 171,8 miljoen euro of 141,1 euro per inwoner. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Van de 1,227 miljard euro die de lokale politie vorig jaar kreeg, vloeide zo minder dan de helft naar Vlaanderen. En van alle 30.092 lokale agenten werkt minder dan de helft in Vlaanderen (14.986). Volgens de oppositie gaat het om een communautaire scheeftrekking tussen gewesten door een federale verdeelsleutel die al meer dan 20 jaar onveranderd is gebleven.

Verlinden wil die verouderde regels herbekijken, stelt ze aan Het Laatste Nieuws. “Binnenkort is het 2024, de maatschappij is in die tijd veranderd en ook de de politiediensten staan voor tal van andere uitdagingen.” Er is opdracht gegeven om een nieuw financieringsmodel uit te tekenen. Over hoe de parameters er moeten uitzien, spreek ze zich niet. “De financiering is een complex geheel en het vraagt dus de nodige tijd om een degelijk en duurzaam plan uit te werken.”

Grote verschillen

Het huidige rekenmodel houdt rekening met onder andere de aanwezigheid van gevangenissen en scholen, het aantal inwoners en de oppervlakte. Vooral dat laatste ligt onder de loep – want in het voordeel van Wallonië. Ook tussen de provincies zijn er grote verschillen: zo krijgt de provincie Luxemburg per hoofd (166,29 euro) meer dan het dubbele van Vlaams-Brabant (74,1 euro). “Opmerkelijk, want die laatste provincie kampt ook met problemen in de Brusselse rand én heeft bijvoorbeeld ook de luchthaven van Zaventem op haar grondgebied”, merkt oppositielid Depoortere op.

Ook als het over de inzet van politieagenten gaat, zijn er verschillen tussen de gewesten op te merken – een mogelijk gevolg van de inzet van de middelen. In Vlaanderen boert dat cijfer de laatste jaren achteruit, tot 2,21 lokale agenten per 1.000 inwoners eind 2022. In Wallonië en Brussel daarentegen zien we een opwaartse trend. Daar kwamen ze respectievelijk uit op 2,60 en 4,46 lokale agenten per 1.000 inwoners.

“In Vlaanderen wordt er relatief meer burgerpersoneel ingezet bij de lokale politiediensten”, nuanceert de FOD Binnenlandse Zaken. Als je die erbij telt, wijzigt de verhouding lichtjes. De FOD Binnenlandse Zaken merkt ook op dat de subsidie voor de lokale politie maar één derde van het totale politiebudget vormt.

De rest is bestemd voor de federale politie. Maar als we inzoomen op de inzet van federale politieagenten op het terrein is ook daar een wanverhouding gegroeid. Vlaanderen had eind 2022 0,64 federale politieagenten per 1.000 inwoners, tegenover 1,10 in Wallonië en 3,84 in Brussel.