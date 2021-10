Nieuw fenomeen in Antwerpen: drillrappers pronken met geweld in video’s en scoren punten met overvallen en steekpartijen

Antwerpen heeft sinds de zomer af te rekenen met een nieuw fenomeen: drillrappers. Dat zijn (minderjarige) jongeren die in video’s pronken met geweld en oproepen om winkels te beroven, overvallen te plegen en tegenstrevers neer te steken. Voor elk feit verdien je punten. Op sociale media houden ze hun score bij. De Antwerpse politie zit bovenop het fenomeen om elke escalatie te voorkomen. In Nederland vielen al doden bij confrontaties tussen drillrapgroepen.

Het fenomeen van de drillrap is vooral deze zomer in Antwerpen opgedoken. In verschillende wijken vormden zich groepen zoals SOV (Soldiers of Violence), K9, SSQ (Sinsquad), KPK (Kielpark) LSQ, ZOt, W25 en nog een hele reeks afkortingen. De leden zijn vooral Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse jongeren uit wijken zoals Deurne-Noord, Luchtbal of het Kiel.

Drillrap is een muziekstijl die ontstond in de Verenigde Staten. Jongeren in steden als New York en Chicago rapten over het geweld, de armoede en racisme. ‘Drill’ verwijst naar het geluid van vuurwapens dat in deze steden dagelijkse kost was. Via Groot-Brittannië kwam de drillrap in Nederland terecht. Vooral in Amsterdam en Rotterdam voeren de drillrapgroepen een strijd op leven en dood. Vorige zomer werd een 19-jarige op de Pier van Scheveningen doodgestoken tijdens een confrontatie. Ook in Amsterdam vielen al dodelijke slachtoffers in de strijd tussen drillrappers.

Het jeugdparket en de sectie jongerencriminaliteit van de Antwerpse politie houden de ontwikkeling in de Antwerpse scène van zeer dichtbij in de gaten om elke escalatie te voorkomen. Deze zomer waren er al incidenten toen drillrapper S3 zijn eigen groep SOV (Soldiers of Violence) oprichtte. Zijn vroegere medestanders van drillrapgroep LSQ uit Deurne daagden hem uit en gooiden een raam in bij hem thuis. Toen hij buitenkwam om het glas op te ruimen, werd hij neergestoken. “LSQ Members staken in zijn chest, arm en rug”, rappen de LSQ-jongens in hun overwinningsvideo.

Nog in Deurne-Noord gebeurde in augustus een steekpartij waarbij een jongen gewond raakte. Een drillrapper postte naderhand een video op sociale media waarin hij opschepte over de steekpartij. De taalfouten in de video’s moet je erbij nemen. “De daders zijn nog ombekent (sic)”, schrijft een van hen.

Drillrappers plegen ook overvallen. Zo zit een drillrapper momenteel in voorarrest voor een overval op een frituur. “Hij riskeert vier jaar celstraf”, laten de groepsleden weten in een video over DK.

Het Antwerpse parket geeft geen details over incidenten en evenmin over het aantal jongeren dat al gesanctioneerd is. Het bevestigt wel dat drillrappers voor problemen zorgen.

Woordvoerder Kristof Aerts: “Antwerpen wordt sedert enige tijd geconfronteerd met een groep jongeren die via sociale media oproepen tot plunderingen van boetieks, andere jongeren aanvallen met messen en elkaar meetrekken in het plegen van diefstallen met geweld, meestal met wapenvertoon. Dat staat bekend onder het fenomeen ‘drillrap’. Het kan niet worden uitgesloten dat drillrap bepaalde jongeren tot geweld aanzet.”

“Het fenomeen van deze zogenaamde drillraps is geen exclusief Antwerps verhaal. Het fenomeen komt overgewaaid vanuit Nederland en ook op andere plaatsen in de provincie Antwerpen en in Vlaanderen is het tot incidenten gekomen. Het jeugdparket van Antwerpen werkt rond dit fenomeen nauw samen met de Antwerpse politie. Er wordt steeds streng en kordaat opgetreden.”

Scorebord

Drillrappers houden nauwgezet een scorebord bij dat zij geregeld afficheren op sociale media. De account ‘Belgiandrillnews’ is hun thuisbasis. Op YouTube is vooral drillrapper Tranqi de man die de laatste nieuwtjes in de scène verzamelt. Op de meeste video’s treden de jongeren gemaskerd op.

Punten verdien je als je een lid van een andere drillrapgroep te grazen neemt op straat. Dat kan letterlijk zijn door hem je schoenen te laten kussen of hem te laten strippen. Je kan ook een tegenstrever opjagen zodat hij gaat schuilen bij zijn ouders. Ook dat is een punt waard. Een messteek geven (‘dippen’ of ‘dissen’) verdient extra punten, net als iemand laten opsluiten in een gesloten inrichting. Wie zich laat pakken door de politie, verliest wel een punt. Of als een tegenstrever het haar van je zus afsnijdt, ben je ook een punt kwijt.

Ook een tegenstrever in het nauw drijven en hem gewoon ‘sorry’ laten zeggen of hem een liedje laten zingen is goed voor punten.

Jeugdadvocate Chantal Van den Bosch kreeg al enkele keren te maken met leden van drillrap-groepen. Zij is net als de politie verontrust over het gemak waarmee deze jongeren over geweld en wapens uitpakken.

Chantal Van den Bosch: “Die jongeren zijn uit op prestige, op aanzien. Ze doen zich stoer voor in hun rapvideo’s en zij leven er ook naar. Ze leven in hun eigen videowereld, zo voel ik dat aan. Als buitenstaander vind ik dat surreëel. Zij hebben ook allemaal een mes op zak. Dat lijkt hen de normaalste zaak van de wereld. Gelukkig zit de politie bovenop dit nieuwe fenomeen. Als men deze jongeren laat betijen, krijgen wij hier ook Nederlandse toestanden.”