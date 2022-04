Nieuw fenomeen bij ons, al langer gekend in Nederland: de horlogeroof

Nog maar pas een fenomeen in België, maar bij onze noorderburen zorgen horlogedieven al langer voor slachtoffers: van Lil’ Kleine over Ali B, tot Estelle Cruijff. Dat het om dezelfde overvallers gaat, lijkt eerder onwaarschijnlijk. ‘In elk land en wereldstad zijn er bendes.’

Tweeënhalf weken geleden op het Antwerpse Zuid, afgelopen weekend in Oostende: op korte tijd werden de twee ondernemers Miguel Dheedene (48) en Bart Versluys (49) op bijna exact dezelfde manier beroofd van hun peperdure horloges, samengeteld zo’n half miljoen euro waard. De twee dossiers zijn nu overgeheveld naar het parket van Antwerpen, dat een gerechtelijk onderzoek uitvoert. Van de daders is nog steeds geen spoor. “Op de bewakingsbeelden is te zien dat dit geen beginners zijn”, zegt Kris Luyckx, advocaat van Dheedene. “Dit zijn daders die hun overval grondig voorbereiden en dan snel en doelgericht te werk gaan. De modus operandi verloopt bij de twee overvallen identiek.”

En hoewel dat type overval nog maar pas in België lijkt op te duiken, berichten onze noorderburen al sinds een drietal jaar over soortgelijke brutale roven. Kleine bendes wachten bekende figuren op aan hun huis, aan de nachtclub of gewoonweg op straat, om hen vervolgens te overvallen en hun dure polshorloges buit te maken. Die spotten ze eerder op de sociale media van Bekende Nederlanders. “Op die manier werd Lil’ Kleine in november overvallen”, weet Wouter Laumans, journalist van Het Parool. Op Instagram showde de rapper die avond zijn ‘klokje’ op een albumrelease-party. “Drie mannen, van wie één gewapend, sloegen hem nadien op straat op het hoofd en grepen naar zijn pols.” Zijn uurwerk van Patek Philippe Nautilus, dat online te koop is voor 174.000 euro, zag Lil’ Kleine nadien niet meer terug. Twee weken later mocht ook Ali B zijn Platinum Rolex aan zijn linkerpols afgeven toen meerdere mannen plots voor zijn huis opdoken. Enkele seconden later zoefden de daders weg met een polshorloge ter waarde van 130.000 euro.

Laumans verdiept zich sinds drie jaar in de thematiek, toen plots meerdere BN’ers werden beroofd van hun peperdure horloge. Onder anderen Estelle Cruijff - bekend nichtje van - werd eind 2018 van haar scooter getrokken door drie mannen. Ze beroofden haar bruut van haar gouden Rolex. De daders, ook wel de Rolex-bende genoemd, konden nadien worden opgepakt en kregen celstraffen tot vijf jaar.

Antwerpse handelaars

“In bijna elk land en wereldstad zijn er meerdere bendes aan de gang”, zegt Laumans, die de kans klein acht dat de overvallers van Lil’ Kleine achter de Belgische diefstallen zitten. “Het zit tegenwoordig echt overal. Voor dieven is het dan ook de snelste manier geworden om veel geld te verdienen. Oké, de polshorloge verliest wat van zijn waarde omdat het doosje ontbreekt, maar een gestolen uurwerk van 350.000 euro kan je in het buitenland nog aan 200.000 euro verkopen. Da’s voor een dief voldoende.”

“Het probleem is dat er geen centraal Europees registratieplatform bestaat voor zulke horloges”, besluit Laumans. “Eenmaal dieven in het buitenland geraken, hebben ze vrij spel. Veel gestolen Rolexen in Nederland worden verkocht aan dubieuze horlogehandelaars in Antwerpen. En als dat niet lukt, verpatsen ze die online aan een Japanner. Verkopen lukt hen sowieso, anders zou het geen fenomeen zijn.”