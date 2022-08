Nieuw energiecontract was nooit eerder zo duur: gemiddelde jaarfactuur van bijna 6.000 euro voor gas en elektriciteit

De gemiddelde jaarprijs voor elektriciteit voor een gezin dat deze maand een contract afsluit, komt neer op 2.154 euro. Voor gas is dat maar liefst 3.791 euro. Dat is een respectievelijke toename van 521 en 1.048 euro op een maand tijd. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG. Deze winter kan het nóg hoger, waarschuwen experts.

In maart lag de prijs voor een jaarcontract voor elektriciteit nog op 1.468 euro. Als we de prijs vergelijken met een jaar geleden spreken we zelfs over meer dan een verdubbeling.

Ook gas is veel duurder geworden. We in juni een jaarcontract afsloot, betaalde toen 2.151 euro, maar ondertussen is dat al 3.791 euro, een toename van 1.639 euro. Voor elektriciteit en gas samen loopt de gemiddelde factuur zo op tot 5.945 euro.

De stijging komt er na enkele maanden van dalingen en ondanks de btw-verlaging voor elektriciteit en aardgas. De cijfers houden enkel rekening met wie zich in augustus op de commerciële markt moet begeven. Het gaat om de geschatte jaarprijs van augustus 2022 tot en met juli 2023. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt bijvoorbeeld veel minder.

De reden van de nieuwe prijsschok is de stijgende kostprijs van aardgas op de groothandelsmarkten.De situatie belooft ook niet snel te verbeteren, integendeel. Uit vrees voor tekorten deze winter blijft de Europese gasprijs naar boven surfen, met een tijdlang een notering van 250 euro per megawattuur, een absoluut record en nog een stuk meer dan wat na de Russische invasie in Oekraïne werd genoteerd. Ook de stroomprijs bereikte in navolging een nieuw record.