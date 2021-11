Nieuw dagrecord sinds begin pandemie: meer dan 23.000 besmettingen op één dag

Nog niet alle testen van afgelopen maandag zijn verwerkt, waardoor het record de komende dagen nog zal oplopen, mogelijk zelfs tot boven de 25.000. Aangezien het dagcijfer van maandag nog niet compleet is, zit het bovendien ook nog niet in het gemiddelde. Dat loopt voor de laatste zeven volledige dagen verder op tot 16.100 besmettingen per dag.

Testen

Er is ook nog nooit zoveel getest op Covid in ons land. Tussen 15 en 21 november werden dagelijks gemiddeld 108.160 testen afgenomen, 34 procent meer dan de week ervoor. Afgelopen vrijdag werden 131.885 personen getest, een Belgisch record sinds de uitbraak van het coronavirus.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 15,7 procent, het reproductiegetal 1,12. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich steeds sneller verspreidt.

Ziekenhuisopnames

Tussen 18 en 24 november werden dagelijks gemiddeld 295 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 22 procent. Dat is ook meer dan de piek tijdens de derde golf. Op 2 april ging het om 275 opnames per dag.

In totaal liggen er op dit moment 3.397 mensen in het ziekenhuis (+21 procent), van wie er 686 intensieve verzorging nodig hebben (+21 procent).

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen blijft eveneens toenemen. In de week van 15 tot 21 november overleden dagelijks gemiddeld 37 mensen aan de gevolgen van Covid-19, een stijging met 33 procent op weekbasis. Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al ruim 26.700 coronadoden geteld.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 88 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 76 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.808.369 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.664.589 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 87 procent van de volwassenen en 75 procent van de volledige bevolking. 1.191.682 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.402.094 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,2 procent van de volledige bevolking of 93,6 procent van de volwassenen. 5.344.929 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,3 procent van de bevolking of 92,7 procent van de volwassenen.