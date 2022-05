‘Nieuw bewijs’ tegen hoofdverdachte in zaak-Maddie: mogelijk een van de belangrijkste doorbraken sinds 2007

De verdwijning van de 3-jarige Madeleine ‘Maddie’ McCann in 2007 blijft tot op vandaag een van de meest mysterieuze verdwijningszaken van deze eeuw. De afgelopen twee jaar lijkt er echter schot in de zaak te komen. En de meest recente ontdekking brengt onderzoekers mogelijk een grote stap dichter bij de feiten.



Wie is Maddie McCann?

Madeleine McCann, bekend als Maddie, verdween op 3 mei 2007 tijdens een vakantie in Praia da Luz, een badplaats in het zuiden van Portugal. De vader en de moeder zaten naar eigen zeggen met enkele reisgenoten verderop te dineren toen de 3-jarige Maddie verdween, tussen negen en tien uur in de avond.

Haar verdwijning leidde tot een massale internationale campagne om Maddie te vinden. Foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine haar en grote ogen, gingen de hele wereld rond.

Na een onderzoek van 14 maanden, waarin ook Maddies ouders een tijd verdacht werden, sloot de Portugese politie de zaak af in 2008, om ze uiteindelijk vijf jaar later te heropenen. Pas in 2020 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen het Duitse Openbaar Ministerie bekendmaakte dat het zeker was dat Maddie overleden was en dat een 43-jarige man gezien werd als hoofdverdachte.

Wie is de hoofdverdachte?

Eind april werd in Duitsland, op verzoek van de Portugese politie, een verdachte officieel aangeklaagd in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse Maddie McCann. De identiteit van de verdachte werd niet officieel bevestigd, maar het zou gaan om Christian Brückner, een Duitse pedofiel die eerder al genoemd werd in de zaak en momenteel in hechtenis zit. De man is tot “arguido” uitgeroepen, wat in Portugal de term is voor een officiële verdachte die nog niet is aangeklaagd.

De beslissing om Christian Brückner officieel als verdachte aan te wijzen zou mogelijk te maken hebben met het feit dat in Portugal een verjaringstermijn van vijftien jaar geldt. De Britse en Duitse politie kwamen Brückner voor het eerst op het spoor in 2017, maar pas in 2020 werd de grote doorbraak openbaar gemaakt.

Brückner zit in Duitsland momenteel een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in Praia da Luz. Ook loopt er een onderzoek naar een zedenmisdrijf op een speelplein in de Algarve. Hij ontkent alle betrokkenheid in de verdwijning van de peuter.

Waarom is hij de hoofdverdachte?

De Duitser heeft tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve gewoond, onder andere enkele jaren in een huis tussen Lagos en Praia da Luz. Hij had toen in de regio meerdere gelegenheidsjobs, onder andere in de horeca, aldus de Duitse federale politie.

Er zijn ook aanwijzingen dat de man aan geld geraakte door misdaden te plegen, onder andere door inbraken in hotelcomplexen en vakantieappartementen, plus drugshandel, zegt de Duitse politie.

Christian Brückner.

Een jaar voordat Maddie verdween, verliet Brückner zijn huurboerderij in de buurt van Praia da Luz plots. De politie vermoedt echter dat hij steeds in de buurt van het vakantieresort in Praia da Luz bleef. Hij trok toen rond met een opvallend Volkswagen-busje. En het is door dat busje dat hij later in het vizier kwam. De dag nadat Maddie verdween, werd het voertuig plotseling geregistreerd onder een andere naam in Duitsland. Nochtans bevond het busje zich nog steeds in Portugal.

Uit onderzoek blijkt dat de Duitse verdachte zich de avond van 3 mei 2007, toen Maddie verdween, vlak bij de badplaats in de Algarve bevond. Dat blijkt uit een telefoongesprek dat hij iets meer dan uur voor de verdwijning van Maddie voerde.

Zelf beweert de Duitser dat hij kilometers verwijderd was van de plaats van de verdwijning.

Wat is de jongste ontwikkeling in de zaak?

Er is mogelijk nieuw bewijsmateriaal gevonden in de camper van Brückner, bewijsmateriaal dat toebehoort aan Maddie. Dat raakte eerder deze week bekend via Sandra Felgueiras, een Portugese televisiejournaliste die eerder ook al de ouders van Maddie interviewde.

De Duitse procureur Hans Christian Wolters, die sinds 2020 onderzoek doet naar Brückner over de Madeleine-zaak en andere vermeende strafbare feiten, wilde het bericht bevestigen, noch ontkennen. Op de Portugese televisie zei hij dinsdagavond niettemin dat er “nieuwe feiten en bewijzen zijn gevonden, geen forensische bewijzen, maar bewijzen”.

Hij voegde eraan toe: “Het onderzoek is nog steeds gaande, maar we zijn er zeker van dat hij de moordenaar van Madeleine McCann is.”

Wat nu?

Agenten van de Portugese gerechtelijke politie zullen naar aanleiding van de nieuwe vondst afreizen naar Duitsland om te assisteren in het onderzoek. Dat meldt een Portugese politiebron bij de Britse krant The Telegraph. Mogelijk vindt dit bezoek volgende week al plaats.

De ontdekking van een voorwerp, of sporen daarvan, dat aan Maddie toebehoort, zou een van de belangrijkste doorbraken zijn in de vele onderzoeken die er al gevoerd werden sinds haar verdwijning in 2007.