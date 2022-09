Niets is voorbereid, en stilvallen doet de centrale sowieso: waarom schoot Vivaldi zo laat in actie in dossier Doel 3?

De regering wilde snel een antwoord van het FANC en kreeg dat een dag later ook. Volgens de nucleaire waakhond kan de kerncentrale van Doel 3 wel degelijk op een veilige manier open blijven. Voorwaarde is wel dat uitbater Engie Electrabel de nodige aanpassingswerken doet. En zo zijn we terug bij af. De Franse energiegigant ziet dat niet zitten.

Bij Engie keken ze afgelopen woensdagmiddag, 14 september, al vreemd op toen een berichtje van persbureau Belga binnenliep: de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) wou weten of de geplande werken aan de centrale van Doel 3 uitgesteld kunnen worden. Die kerncentrale gaat normaliter in de nacht van 23 september van het net. Kort daarna start Engie met de voorbereiding van de definitieve ontmanteling, die pas over een paar jaar gestart kan worden.

Negen dagen voor in Doel 3 de stroomproductie stilgelegd wordt, wilde Vivaldi plots toch nog alle opties open houden. Waarom zo laat? Simpel gesteld: omdat de partijen van de federale coalitie ’s ochtends de voorpagina van De Tijd hadden gelezen. Daar stond wat oppositiepartij N-VA al even verkondigde: door die voorbereidende werken zal een herstart van de centrale later nagenoeg onmogelijk zijn. Het gaat dan onder andere om chemische reiniging van de leidingen die naar het primaire circuit leiden, zeg maar het kloppend hart van de kerncentrale.

De voorzitters van MR, Open Vld en cd&v vonden het sluiten van kerncentrales al langer onverantwoord op een moment dat Europa vreest voor energietekorten. Terwijl de Vlaamse liberalen luidop nadachten over noodwetten om Doel 3 in stand-by te kunnen houden, stuurde cd&v-voorzitter Sammy Mahdi Verlinden vooruit. Zij is immers ook bevoegd voor nucleaire veiligheid.

Mahdi wil zijn partij nog voor de verkiezingen van 2024 een duidelijkere smoel geven. Als die partij daarvoor af en toe eigengereid optreedt, dan is dat maar zo, redeneert Mahdi. De vraag van Verlinden aan het FANC was niet op voorhand doorgesproken in de regering.

Verlinden wou van het FANC weten of er kan worden afgeweken van de planning voor de werken in Doel 3, en of de centrale veilig in stand-by gehouden kan worden, om eventueel later opnieuw in gebruik te nemen. Het antwoord kwam een dag later al binnen: uitstel kan, als Engie nieuwe plannen indient waarin de veiligheid gegarandeerd blijft.

De vraag van Verlinden deed bij het FANC de wenkbrauwen fronsen. Al jaren geleden is met Engie afgesproken dat na de sluiting van de kerncentrale zo snel mogelijk een aantal werken moeten gebeuren om risico’s op radioactieve verontreiniging af te bouwen. De vraag van de regering gaat regelrecht tegen die strategie in, terwijl alle plannen daarop gebaseerd zijn.

Engie moest haar plannen ook officieel aanmelden bij het FANC in een zogenaamde ‘melding van stopzetting’, dat gebeurde op 1 april. Het bedrijf geeft daarin aan dat het de exploitatie van de centrale stopt, en welke aanpak het daarna zal volgen: welke werken er moeten gebeuren, hoe de veiligheid gegarandeerd zal worden, enzovoort. Het FANC heeft die plannen al lang goedgekeurd. Vorige week vrijdag nog werden ze een laatste keer voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen, een onafhankelijk adviesorgaan. Het kabinet-Verlinden werd steeds op de hoogte gehouden over het dossier.

De nucleaire waakhond vreest door het manoeuvre van Mahdi en Verlinden meegesleurd te worden in een politieke strijd waar hij niks mee te maken heeft. Het antwoord van het FANC kan gebruikt worden om Engie met de vinger te wijzen: het is mogelijk, maar de Fransen willen niet.

Maar het FANC is helemaal niet bevoegd om te evalueren of uitstel van de werken - en een eventuele doorstart van Doel 3 in de toekomst - technisch en operationeel haalbaar zijn. Het orgaan kijkt enkel toe op de veiligheid op de site. “Ons antwoord zal geen antwoord zijn op de fundamentele vraag over een verlenging. Dat is iets tussen de regering en Engie”, klonk het donderdagmiddag het al bij het FANC.

Kwade wil

Binnen de federale regering is de ergernis over het FANC en Engie dan weer erg groot. Ook het FANC en Engie hadden moeten weten dat in deze regeringscrisis een verlenging van de centrale weleens nodig zou kunnen zijn. Het getuigt van “ofwel kwaadwilligheid ofwel autisme” om dat te negeren, zo zegt een goedgeplaatste bron.

De vraag is alleen: hoe zou zo’n verlenging dan precies moeten gebeuren? Het eenvoudige feit is dat er niks voorbereid is. Stilvallen doet de centrale sowieso, want de brandstof is volgende week op. En voor een doorstart - die handenvol geld zou kosten - is een nieuwe vergunning nodig, een milieueffectenrapport, en een bevraging bij alle landen in een straal van 1.000 kilometer rond Doel. Dat zijn er liefst zestien.

Om nog te zwijgen van alle technische uitdagingen en controles. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat het vijf jaar kan duren om Doel 3 weer te laten draaien, vier jaar als er spoed achter gezet wordt. Als het om nucleaire veiligheid gaat, kan je nu eenmaal weinig bochten afsnijden. Het zou betekenen dat Doel 3 pas terug op het net komt in 2026. Dat is (hopelijk) te laat om ons door deze energiecrisis te helpen.

Voor de volledigheid: in februari gaat ook de centrale van Tihange 2 offline. Het is onduidelijk of de regering die centrale ook in stand-by wil houden.