‘Niet vergeten dat Bart De Pauw in acht van de dertien zaken is vrijgesproken’

Bart De Pauw gaat niet in beroep tegen zijn veroordeling tot zes maanden met uitstel voor belaging van vijf vrouwen en cyberstalking van één vrouw. ‘De rust is voor mij nu belangrijker dan het juridische gevecht’, zegt hij. Maar daarmee is de zaak-De Pauw nog niet noodzakelijk beëindigd, zegt Tom De Smet, chef justitie bij De Morgen.

Hoe verrassend is het feit dat De Pauw niet in beroep gaat?

Tom De Smet: “In een eerste reactie na het vonnis van de Mechelse correctionele rechtbank, op 25 november, lieten De Pauw en zijn advocaten weten teleurgesteld te zijn. Ze waren namelijk voluit voor de vrijspraak gegaan. Ze kondigden aan ‘tijd te zullen nemen om het erg strenge vonnis te laten bezinken en na te denken over volgende stappen’. Dat leek er toch op te wijzen dat ze in beroep zouden gaan. Dat ze dat nu niet doen, kan dus enigszins verrassend genoemd worden. Maar het is wel zo dat het vonnis geen totale nederlaag voor De Pauw was. Zo werd hij voor acht van de in totaal dertien vrouwen wel vrijgesproken, weliswaar wegens onvoldoende bewijs. En was de straf - zes maanden met uitstel - ook minder zwaar dan gevraagd door het Openbaar Ministerie. Dat had namelijk één jaar met uitstel gevorderd, onder meer omdat De Pauw geen schuldbesef toonde. Volgens de rechtbank was er tijdens het proces wel enig besef van schuld.”

Hoe motiveert De Pauw zijn beslissing om niet in beroep te gaan?

“In het persbericht dat zijn advocaten vandaag verstuurden, staat: ‘Ik heb besloten om geen hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De rust is voor mij nu belangrijker dan het juridisch gevecht. Ik hoop oprecht dat deze strafzaak na vier jaar kan stoppen, niet alleen voor mezelf, maar ook en vooral voor mijn gezin, mijn familie, mijn medewerkers - en uiteindelijk voor iedereen die in dit dossier betrokken was.’”

Is hiermee de zaak-De Pauw beëindigd?

“Niet noodzakelijk. De burgerlijke partijen kunnen immers ook in beroep gaan. Niet vergeten dat De Pauw in acht van de dertien zaken is vrijgesproken. Zo werd hij bijvoorbeeld vrijgesproken van de beschuldiging dat hij actrice Maaike Cafmeyer belaagd had. Zij zou dus ook nog in beroep kunnen gaan. Ze heeft daar ook nog de tijd voor: elke betrokken partij heeft na het vonnis dertig dagen om in beroep te gaan.”

“Al lijkt me die kans klein: voor de vrouwen - die zich steevast als één blok presenteerden en ook vertegenwoordigd werden door dezelfde advocate, Christine Mussche - was het vooral belangrijk dat De Pauw veroordeeld zou worden. Zij wilden vooral dat er vanuit de rechtbank een signaal gegeven werd. En dat is gebeurd. Ze hebben dus weinig te winnen met een beroep, lijkt me. Al laat Mussche vandaag nog niet in haar kaarten kijken. Ze zegt dat ze nu nog niet gaat reageren op De Pauws beslissing.”

Wat betekent dit voor De Pauws zaak tegen de VRT?

“Het kamp-De Pauw eist een schadevergoeding van de openbare omroep omdat die de samenwerking in 2017 onrechtmatig zou hebben beëindigd nadat duidelijk werd dat enkele vrouwen hem beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag. De Pauw en zijn gezin eisen samen liefst 12 miljoen euro van de openbare omroep voor de geleden schade. Op het moment dat De Pauw aan de deur werd gezet, was de VRT in het bezit van getuigenissen van actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert. Voor Cafmeyer werd De Pauw door de rechtbank vrijgesproken, voor Naert werd hij gedeeltelijk veroordeeld.”

“Het zal nu aan een andere rechtbank zijn om te oordelen of De Pauw recht heeft op een schadevergoeding. Maar het feit dat hij veroordeeld is - voor Liesa Naert, maar ook voor andere vrouwen - zal niet in zijn voordeel spelen. De kans dat hij die zaak wint, lijkt me eerder klein.”