‘Niet minder dan een volksrevolutie’: Canadees truckersprotest kreeg ook donaties uit België

Bij de 8 miljoen dollar die zijn opgehaald voor de Canadese truckersprotesten zitten ook een vijftigtal donaties uit België. Dat ontdekte De Morgen in een gelekte dataset. Canadees premier Justin Trudeau wil het geld bevriezen. ‘Alweer een beperking van de vrijheid’, zucht een Belgische CEO die doneerde.

Een advocaat uit Overijse, een homeopathische dierenarts uit Grez-Doiceau of een gepensioneerd microbioloog uit Antwerpen die zich aansluit bij Viruswaanzin. De Belgen die doneerden voor de truckersprotesten in Canada komen uit het hele land en uit alle sectoren.

Iets meer dan vijftig donaties voor het Freedom Convoy op crowdfundingplatform GiveSendGo blijken uit België te komen, goed voor 3.000 dollar. Dat is maar een fractie van de meer dan 8 miljoen dollar die is ingezameld. De hele dataset bevat 92.845 schenkingen, maar ook enkele Belgen vonden het dus de moeite een klein bedrag over te maken aan manifestanten die Canada nu al enkele weken proberen lam te leggen.

“Als de truckers verliezen, zullen Frankrijk en België zeker Canadees premier Trudeau volgen”, vreest Frank Vanden Berghen uit Ath. De 47-jarige zaakvoerder van een bedrijf in data-analyse heeft zijn eerste twee vaccinprikken gehaald, maar past voor de booster. Volgens hem is de gezondheidscrisis voorbij en is de crisis enkel nog politiek. Hij bevestigt dat hij 100 dollar stortte, zoals in de dataset staat. “Mijn motief om te storten zijn de liberticide beslissingen over de hele wereld.”

Aanvankelijk werd geld ingezameld via de bekende crowdfundingsite GoFundMe, tot dat platform oordeelde dat haar voorwaarden werden geschonden. Daarna verhuisde de geldophaling naar het christelijke GiveSendGo, dat in het verleden geld ophaalde voor enkele uiterst-rechtse doelen, inclusief de neofascistische Proud Boys, die in Canada op de terreurlijst staan.

Het houdt de Belgische schenkers niet tegen. “Stand strong, stand proud”, schreef een Gentenaar naast zijn betaling. Deze persoon schrijft geregeld voor DeWereldMorgen, waar meestal eerder links georiënteerde teksten verschijnen. Daar juichte hij in uitgebreide tekst onlangs de Canadese protesten toe als “niet minder dan een volksrevolutie”.

De man zette zijn handtekening ook al onder een petitie van de organisatie Factor V, dat stelt dat de bijwerkingen van de vaccins worden onderschat en ondergerapporteerd en een einde vraagt aan de brede vaccinatie van kinderen en adolescenten.

Justin Trudeau. Beeld AFP

“Vrijheid ontzegd aan een, is vrijheid ontzegd aan allen”, schreef een IT-expert bij de FOD Economie bij zijn betaling. Een adviseur digitale communicatie bij de Vlaamse overheid schreef 47 dollar over. Een man uit Deinze schreef: ‘Honk-honk. Fight Communism’.

Frozen

Ook een tweehonderdtal Nederlanders maakten geld over, voor in totaal 10.000 dollar. De dataset kwam naar buiten nadat zondagavond het DDOS-collectief de website van GiveSendGo had gehackt en een Frozen-video plaatste die alle schenkers duidelijk moest maken dat hun geld bevroren was.

Een dag later kwam het zogenaamde vrijheidskonvooi in Brussel toe, maar een echte blokkade zoals in Canada kwam niet van de grond. “Ik was er graag bij geweest maandag, maar had enkele afspraken met klanten die ik niet kon verplaatsen”, zegt Frank Vanden Berghen, die de afgelopen maanden meermaals meestapte in betogingen tegen de coronamaatregelen.

Ook deze maandag maakte premier Trudeau gebruik van een noodwet, waardoor crowdfundingplatforms onder hetzelfde toezicht komen als terreurfinanciering en Canadese banken rekeningen kunnen bevriezen en de verzekeringen van voertuigen opschorten.

“Alweer een beperking van de vrijheid”, zegt Vanden Berghen, die achter zijn steun blijft staan. “Het probleem zijn niet de truckers, maar Trudeau.”

Op Telegram raadde Kamerlid Dries Van Langenhove zijn volgers aan om alvast niet te veel geld op de bank te laten staan en te leren werken met cryptomunten. Ook via cryptoplatformen zijn al grote bedragen opgehaald voor de truckers.