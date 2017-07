Niet langer sproeiverbod in West-Vlaanderen, water oppompen wel verboden

De gouverneur nam de beslissing in samenspraak met specialisten en landbouworganisaties. Het waterpeil van enkele waterlopen is weliswaar gestegen, maar er is opnieuw te weinig regen voorspeld. Landbouwers mogen daarom nog steeds geen water oppompen uit onder meer het Brugse bekken, het Leiebekken en de IJzer.



Bijkomend probleem: de verzilting. In bepaalde delen van de IJzer zijn zoutgehaltes gemeten die bijna dubbel zo hoog zijn als de dodelijke dosis. Er wordt daarom ook opgeroepen het water steeds te controleren vooraleer het aan dieren te geven. Volgens Focus WTV zagen sommige landbouwers hun aardbeienoogst vernietigd door de slechte kwaliteit van het water.



Wie thuis de planten of het gazon wil sproeien, de auto wil wassen of drinkwater wil gebruiken om een zwembad te vullen, kan dat wel opnieuw. Toch vraagt de gouverneur spaarzaam om te springen met kraantjeswater. Op 25 juli worden de maatregelen opnieuw geëvalueerd.